飲食攻略｜醫生教正確168斷食法　「吃錯時間」恐致5倍肥胖風險

▲ 台灣減重醫生教正確168斷食法。

【168斷食法／斷食／減肥／高血糖／飲食法】不少人會透過各種斷食法幫助實行減肥計劃，而當中「168斷食法」就是最常見的方法。有台灣減重醫師表示，不時都聽到有人指自己實行168斷食一段時間後，仍不見減重效果；為此，醫師分享實行「168斷食法」的最佳時段，以及拆解當中的謬誤。

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台灣減重醫師蕭捷健在其YouTube頻道中拍片分享指，不少有實行「168斷食法」的人都表示斷食法沒有效果，體重一直都沒有下降跡象，他直言「可能是吃錯時間了」。他解釋，所謂「168斷食法」是指每天斷食16小時、正常進食8小時的間歇性斷食法，而「168斷食法」確實有助於控制熱量攝取，以及調整體內荷爾蒙，提升身體對胰島素的敏感度，讓身體更有效地利用血糖，避免血糖變成脂肪並造成積聚，故受到都市人和年輕一代的青睞。

蕭捷健引述一項韓國研究指出，要透過「168斷食法」達到減重改善代謝的效果，實行斷食法的最佳開始時間為「中午前」。該研究召集了36名受測者並平均分成2組，第一組在中午12點前進食第一餐，第二組則會再中午12點後進食第一餐。結果發現第一組的體重和體脂肪有顯著降低跡象，同時他們的血糖、胰島素和三酸甘油脂都明顯得到改善；相反，第二組的胰島素分泌有顯著上升、血糖值沒有明顯變化，代表著第二組人員出現了明顯的胰島素阻隔，可見「168斷食法」與食早餐的習慣有密切關係。

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進行「168斷食法」應否食早餐／晚餐

針對有不少人進行「168斷食法」時會選擇跳過早餐，蕭捷健引述一項學術期刊研究指出，如果每周有3天跳過食早餐，相較起每周有2天或更少天數跳過食早餐，超重及肥胖風險會增加11%；研究亦發現，如果習慣不吃早餐，其罹患糖尿病風險會增加32%。

此外，有部份人會選擇吃早餐但跳過晚餐，認為只要吃得比消耗量少就能有效減重減肥。蕭捷健直言：

這其實不是一個長期減重的好方法。

他解釋，跳過進食晚餐反而容易讓人在午餐吃得更多，也容易讓人在深夜至睡前2小時感到強烈飢餓感，如此把守不住的人就容易在這段時間吃零食，不利於減重減肥。此外，有研究指出太晚進食反而會增加飢餓感，令瘦素分泌減少，除了會增加肥胖風險達5倍，也會減少清晨時段的能量消耗和降低體溫，換言之降低了隔天的代謝率，造成脂肪積聚。

蕭捷健建議大家在睡前2小時，就要停止進食晚餐，讓身體的荷爾蒙分泌能夠正常運作，幫助調節飢餓、代謝和能量使用，達到減重減肥效果。

如何正確利用8小時進食時間

上文提及到實行斷食法的最佳開始時間為「中午前」，哪麼要如何正確利用8小時的進食時間？蕭捷健就有以下建議：

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蕭捷健補充，如果是需要捱夜工作、輪班值間或習慣晚睡的人，同樣必須要吃早餐，並避免睡前2小時進食，讓身體可以有效發揮「168斷食法」的效果。

內容獲「蕭捷健醫師。碳水循環 x 飲食自由」授權刊登。

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