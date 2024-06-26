慶回歸｜逾2000間食肆推七一優惠　一文看清有何著數

為慶祝七一回歸紀念日，本港逾2000間食肆將推七一優惠，立法會飲食界議員張宇人表示，會繼續努力爭取更多商戶加入。優質旅遊服務協會主席黃傑龍相信相關優惠可吸引以前未曾來港的內地旅客前來享用優惠。

被問到會否擔心受港人北上消費影響，張宇人表示，推出優惠的初心不是吸引港人留港消費，而是慶祝回歸，因此不存在生意好與否的問題，反而擔心員工人手不足。

食肆七一優惠（部分）



餐廳/優惠/優惠期



*肯德基/$7.1買經典葡撻1件/7月1日上午11時後



*太興/堂食全單71折/7月1日



*牛角/日本燒肉專門店日本黑毛和牛及國產牛組合71折/7月1日



*大家樂/$99冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折優惠/6月29-7月1日、7月6-7日



*富臨/七一回歸宴/7月1-31日



*奇華茶室/晚市期間在奇華茶室惠顧享71折/7月1日



*美心MX/鮮茄焗豬扒飯71折/7月1日



*牛涮鍋/生啤放題 71 折優惠/7月1日



*稻香/囍慶鮑魚全包宴(尊享七一折）/7月1日



*蛋撻王/酥皮、牛油皮蛋撻每件$7.1/7月1日



*翡翠拉麵小籠包/堂食惠顧「上海小籠包」、「招牌擔擔拉麵」可享 71 折/7月1日



*PHD/堂食或外賣自取惠顧滿港幣$180即可免費獲贈千島夏威夷普通批一個/7月1日



*炑八韓烤/炑八秘製豬肉拼盤71折/7月1日



*牛角/晚市精選極上和牛100分鐘放題套餐 71 折優惠/7月1日



*海天堂/五花茶 + 茶葉蛋 $9.9 ( 原價 23元)/7月1-31日



*金獎藥膳椒麻雞/71折購買膳膳椒麻雞1隻/7月1日



*奇華茶室/晚市期間在奇華茶室惠顧即享71折/7月1日



*牛角日本燒肉專門店/日本黑毛和牛及國產牛組合71折優惠/7月1日



*温野菜/特選四品及野菜盛合71折優惠/7月1日

資料來源：「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2024」