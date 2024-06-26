腎病危機｜22歲男子愛喝1飲品暴瘦44磅腎衰竭　腎臟科醫生盤點10類傷腎食物

▲ 腎臟科醫生盤點10類傷腎食物。

【腎病／腎衰竭／傷腎食物／高糖】小心病從口入！台灣一名22歲男子沒有刻意減肥，在4個月內突然暴瘦44磅，其後證實患上糖尿病及腎病，原因竟與他每天愛喝一杯手搖飲品有關。台灣就曾有腎臟科醫生分享，腎病病人亦需慎吃10類高鉀食物，否則可致腎臟受損。

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綜合台媒報道，台北一名身高1.8米的22歲男子，體重卻超過120公斤，BMI屬超重。他平常愛喝手搖飲品紓壓，每天大概1至2杯，也沒有運動習慣。而最近他在4個月突然暴瘦20公斤（約44磅），並伴隨有蛋白尿、容易疲倦等症狀，最終證實他患上糖尿病，再加上第3期慢性腎臟病與腎衰竭，腎功能只剩下正常人的3至4成。

血糖長期高企可致糖尿腎

本港內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生曾分享，「糖尿腎」亦即糖尿型慢性腎病，其形成原因是血糖長期高企，持續破壞腎臟內的腎小球，使其出現纖維化，繼而失去其應有功能，導致腎功能逐步下降；與此同時，高血糖亦會促使腎管發炎而導致纖維化，同樣會導致腎衰竭的出現。

醫生盤點10大傷腎食物

而除了高糖飲食外，台灣腎臟科醫生洪永祥亦曾分享一宗病例，指一名20多歲男醫生在進食大量水果後出現不適，送院時已失去心跳，腎臟亦因此受損，需要即時進行心肺復甦法及洗腎，經一輪搶救後才驚險救回一命。

洪永祥解釋，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

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