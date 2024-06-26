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香港經典光影重塑｜演員無酬義演致敬港片　梁慧儀陳善之盼傳承專業精神

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

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梁慧儀（左）、陳善之（右）皆形容，今次製作《香港經典 光影重塑》，全是拼著一股傻勁去完成。（攝：陳家昌）

由香港旅遊發展局及Double S Entertainment聯合出品的紀錄片《香港經典 光影重塑》，上月在法國康城影展首映，獲得不少業內人士讚賞，近日影片除在官方頻道上架，月尾還安排在香港作首映。

出品人梁慧儀和監製之一的陳善之，都是演藝界資深的幕後工作者，二人出錢出力只為向香港電影作致敬，並希望把這一份港人專業精神傳承至新一代。

短片上月參展康城影展，多位政府官員及電影人都親自出席當地首映禮，推廣香港電影。

由6條短片加上幕後訪談結集而成的《香港經典 光影重塑》，分成6大類港產片類型：愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝，向多套港片經典情節致敬及重塑。多名影視界台前幕後，如張艾嘉、林子祥、洪金寶、莫文蔚、Twins蔡卓妍和鍾欣潼、米雪、張兆輝、邱士縉、凌文龍、袁澧林、林家熙、朱鑑然、陳明憙等，都是不收分文義務演出。

說到此次製作源起，資深演藝界從業員梁慧儀（Silence）和陳善之（Joe）坦言，全是出於一份對港片的愛。

夏永康執導的《禁》 ，莫文蔚駕電單車於黑夜的城市中高速穿梭。

本身是資深演唱會製作人的梁慧儀說：「我在80年代入行，我身邊的朋友都跟電影行業有關，由新浪潮至今日的年青導演，看過香港的影視文化輝煌的年代，覺得香港的電影人真的很厲害，自問沒有本事涉足電影，但一直有個心願想向它致敬，適逢旅發局亦很想推廣香港電影業，所以很感激阿Joe及所有人的仗義幫忙。」

兼任製作人和經理人的陳善之補充：「另一個啟發點，是在疫情期間感到社會氣氛很沉寂，也見到部分批評港片的聲音，因此我們想為電影界做少少事，港片在80年代一直是亞洲市場的領導者，也影響了很多其他地方的電影人。」

台前幕後義務參予

Silence指她們雖有這份心意，願意牽頭去製作致敬影片，但籌備初期都遇上不少困難，例如最初都要自籌資金，有了基本的製作方向，才能向旅發局洽商合作。

「幸而很多導演和演員了解這個計劃後，都願意義務參予，如林子祥和張艾嘉演出文念中執導的愛情篇，阿Lam是『鬼佬』性格，事前要清楚知道拍甚麼，大家是出於互相信任才能成事；又如大哥大洪金寶，拍攝時他確診新冠後康復，也是不辭勞苦拍了一個通宵，為他和米雪互相在餐桌上對招，出了不少意見，出來效果十分好。」

文念中執導的《想見了》，如延續林子祥和張艾嘉主演《最愛》的餘韻，陳善之說：「到我們這個年紀，對人生中的遺憾一定有共鳴。」

6條短片只約1至2分鐘，拍攝上也毫不簡單。「如夏永康要莫文蔚駕著電單車在城市飛馳，其中一場要她在半夜飛車入果欄，又或者簡君晋半夜在旺角行人天橋取景，這真的不容易，我們都要事先跟不少單位做好溝通，這便很體現到香港電影人的靈活以及團結精神，是很難取替的。」

Silence看著一班電影工作者的專業態度，更是感觸。「香港真是有過太多出色的電影人，有些人現已不在，如林嶺東，他自感讀書不多，中文不好，所以他會把所有構想畫成圖畫，這些故事都很好聽，也很想讓新一代的電影人和觀眾，多點了解這些香港電影的典故。」她言自今次純粹是一次個人情懷，或者別人覺得她好傻，但自己卻沒有遺憾。

除了6條短片，亦由一位台灣製作人拍攝紀錄片，跟多位香港導演訪談，重塑了經典港片走過的路。

電影業應百花齊放

梁慧儀80年代由擔任音樂雜誌編輯出身，漸漸涉足流行音樂界，亦跟不少影圈中人成為朋友，包括陳善之。「84年羅文籌備《柳毅傳書》音樂劇，那時我有去採訪，因此結識了陳善之，後來他任《阿飛正傳》的策劃，我有機會在片場觀摩，自此成了王家衛影迷，之後也見過不少導演，覺得電影很崇高，是另一個很很偉大的世界，很值得讓全世界的人繼續去欣賞它。」

陳善之見證過多個世代的冒起，深感承傳的重要性，故今次拍攝短片都要讓新一代影人參予。「電影潮流也像一個循環，80年代我們有方育平、許鞍華的寫實電影，現在年青導演當時還未出世，但可能透過不同書籍和重映而受到影響，因此今日會有《白日之下》、《濁水漂流》的出現；另一方面，希望香港政府可以多作支持，令電影人可以擴闊不同的題材，除了社會寫實，也可以像80年代的百花齊放，像早前我們再看《上海之夜》的修復版，在一個很簡單的愛情故事，也可以有開心、希望的信息，這才是港片的活力。」

洪金寶和米雪參演廖益民執導的《歡喜冤家》，以「功夫」作為主題。

盼新一代為港片接棒

在行內走過數十個年頭，二人都期盼香港演藝界能再次發光發亮，也樂於見到新一輩的明星冒起。陳善之分享：「個人意見，對上一位有巨星感覺是謝霆鋒，很開心今日看到有劉俊謙這名字，以前我也跟Leon講過（他曾任黎明經理人），若果要在這行長久發展，一定要在演戲上加倍努力。現在劉俊謙由《梅艷芳》中跟王丹妮在海旁談話的一幕，到《九龍城寨之圍城》的表現，都令人眼前一亮，我相信他是有能力承接電影小生這位置。」

Silence深感香港人以前常被指含蓄、冷傲，但事實証明香港人最重情，由從前的無根，到後來有了身份認同，創作入也會在作品表達各種情感，因此她都期盼新一代的電影人，無論身處甚麼地方，都可以繼續流露他們的香港的情，一如她自己一樣。

「今次短片播出後，很多人都問有沒有第二集？譬如香港的音樂界一樣很多故事，這方面我比較熟，確是可以考慮。」陳善之透露：「就算是香港影人，今次還有很多未講到，如譚家明、許鞍華、劉鎮偉等等，希望以後能有機會再拍第二輯。」

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