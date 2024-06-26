張致恒一家丨雯雯喪犬一度重拾心情搞聚會　之後又無限Loop放負：冇路行

▲ 雯雯又無限Loop：「冇路行冇出路！」

張致恒（Steven）早前透露愛犬「肥妹」離世，愛犬如命的區燕雯（雯雯）相當傷心，並曾放負寫道：「每一秒，都好像呼吸唔到，心好痛，完全冇咗動力去行落去。」

不時「呻窮」的雯雯被指帶愛犬到收費昂貴的獸醫診所睇病，她也曾激動發文回應，後來，她又滿有大計地透露想搞親子聚會，似乎已走出喪犬陰霾，但相隔近一日，她又「無限loop」，繼續其放負日常！

張致恒一家丨強調愛犬只看過一次獸醫便離世 雯雯斥唔尊重生命：佢係我嘅一切！

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雯雯心情大上大落？

受喪犬之痛影響的雯雯，在昨日（25日）下午4時多，雯雯指有不少媽媽建議舉行4寶Gathering，故預計會在7月中舉行親子聚會，並問有沒有人有興趣參加。

她續指：「真心有興趣嘅，Inbox 我，加你入WhatsApp再講詳情。」似乎其心情漸漸穩定下來。

豈料在今日（6月26日）上午11時多，雯雯再次「放負」，內容也離不開講自己要放棄：「冇路行、冇出路，既然已經走不下去，帶住小朋友，唯一出路就係放棄？」

她再繼續呻：「肥妹都走埋，其實冇野再輸唔起，冇野再放唔底（低），小朋友細，既然行唔到，只有大家放棄。」

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雯雯曾指：大不了全部放棄

雯雯已說過N次「放棄」，就在6月10日，她也有提到：「我唔會再忍，亦唔會再受你氣，我冇嘢輸唔起，大不了全部放棄！我受夠你嘅不可一世態度！出新聞咪出新聞，我都出晒名癲，爛命一條，大不了咪離開。」

最後雯雯再稱說：「放心，我未會死住，我答應過個仔會帶佢去海洋公園，我一定會先完成埋先走，而家好攰，只希望有方法可以令自己平靜落嚟。」

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