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喜劇之王丨62歲星爺與甘比激罕同框　網民提星爺注意呢樣嘢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

最後更新： 7 小時前

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「喜劇之王」周星馳向來作風低調，儘管去年10月「處男下海」開設IG帳戶，惟上載的大部份照片只見其側面，即使正面照也是戴著帽子、茶色墨鏡或者口罩。

早前有內地網民於小紅書分享跟甘比和星爺的合照，網友留言：「夢想成真見星爺-周星馳，兒時看周星星都是無厘頭的搞笑嘲諷，今時看星爺全是笑著流淚的青春回憶。」

法國賭神丨「皮亞卡箱」相隔30載再騷花式洗牌　王敏德胞弟移居紐西蘭轉行教釣魚

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甘比請小朋友睇星爺作品《長江7號》　周星馳驚喜送禮：叫我星哥仔得喇

網民讚星爺：很精神帥氣

今次星爺激罕現真身，引來網民熱議，從照片所見，拍攝地點是上海，有網民更推測他是來上海拍攝綜藝節目。只見星爺戴上黑色cap帽、黑T恤以及風褸，貫徹其低調風格。

雖然已經62歲，星爺皮膚依然緊緻，沒有太多皺紋，難怪網民留言大讚：「星爺還是很精神帥氣啊！」惟發了福的星爺被網民建議減肥，但亦有人覺得以往的星爺太瘦了！

另外，星爺跟劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻相識多年，甘比當年做娛樂記者時，兩人已私交甚篤，星爺去年曾在IG公開提及甘比，更稱呼好友為「偉人」，當中他寫道：「正如偉人甘地和甘比所講--『往事如煙，不堪回首』。」

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