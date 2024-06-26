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外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 11 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港機場7月2日起逐步改用智能安檢系統。（陳靜儀攝）

【外遊攻略／香港機場／行李安檢】機管局今日（26日）宣布，7月2日起逐步改用智能安檢系統，包括以電腦斷層X光機代替現行的X光掃描機，旅客安檢時無需再預先取出液體、電子裝置等；行李托盤亦改為自動回收，且在有物品遺留時發警號提醒；若未能通過金屬檢測拱門，也改用人體全身掃描器作進一步檢查。機管局機場運行執行總監姚兆聰指，斥資逾8億元引入新系統，首階段會在南及北離境大堂分別設2條新通道，相信有助縮短安檢所需時間，形容香港機場將成為全球首個全面採用智能安檢系統的機場。

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根據《香港航空保安計劃》，旅客的手提行李及寄艙行李均須接受保安檢查。目前旅客進入機場離境大堂後，需自行領取托盤放置手提行李，並進行X光掃描檢查，手提電腦等更要先行取出獨立「過機」。姚兆聰稱，機場新引入的智能安檢系統以最新電腦斷層X光技術，能呈現三維影像，360度分析行李結構和辨認內藏物品，掃描時間亦由15秒減至10秒，故旅客毋須再預先取出電子設備、液體、凝膠及噴霧，只要把整件手提行李放在托盤上即可。惟液體容量限制仍維持在100毫升。

他續稱，新設施具自動托盤回收、內置托盤消毒等功能，旅客若不小心遺留物品在托盤上，系統亦會自動發出提示。如旅客未能通過金屬探測拱門檢查，就由無輻射的人體全身掃描器作進一步檢查，準確顯示身上藏有物位置，不再由保安人員手持探測器搜查，以減少身體接觸。為保障旅客私隱，屏幕上只會顯示簡單人形圖案。

他又指，目前日本和新加坡機場只在個別航廈設電腦斷層X光機，而香港機場的使用範圍將全面涵蓋一號客運大樓（T1）、中場客運廊、轉機/過境通道的旅客和職員安檢等，故將是全球首個全面採用智能安檢系統的機場，盼進一步提升旅客體驗及營運效率。

機場今年起將分階段安裝50條新安檢通道及32部人體全身掃描器，料需時2年完成，整個系統耗資逾8億元。首階段在南及北離境大堂各設2條新通道，7月2日起試用；由於每條通道可容許3名旅客同時擺放行李，每小時處理量由現時240人次，增加5成至360人次。而全面安裝後，即使離境大堂的安檢通道會由35條減至28條，整體平均處理量仍可增加2成，至每小時處理約1萬人次。

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姚兆聰強調每條通道的儀器由獨立電腦系統控制，相信不可能出現全部同時「死機」的情況；並說香港機場的安檢速度屬全球數一數二，目前承諾98%旅客可在4.5分鐘內完成安檢，有信心引入新系統能進一步縮短安檢所需時間，但仍要視乎實際人流等。

機場三跑系統目標年底投入運作，姚坦言表示新系統投入所節省的人手，會被調派至二號客運大樓（T2）工作。機場保安有限公司行政總裁張德強預計，新系統運作下，非繁忙時段可節省四分一人手。

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記者：梁薾心

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