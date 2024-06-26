入稟收樓｜仲裁判決欠款約57億元　恒大集團許家印遭入稟要求交吉物業抵債

▲ 中國恒大集團主席許家印。（資料圖片）

已被頒令清盤的中國恒大集團（03333），其創辦人許家印早前被高院頒令，須就和恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥）提出之仲裁償還逾53億元人民幣（折約57億港元），並獲絕對押記令。和信恒聚日前入稟高院，要求法庭頒令許將其擁有的尖沙咀柯士甸道物業交吉，以及物業須於法庭指示下出售償還部份債項。

原告和信恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥），答辯人許家印。

入稟狀指，2023年12月底，答辯人就高院建築仲裁案件，被裁定須向原告人支付逾53億元人民幣（折約57億港元）。原告並於2024年4月，就答辯人持有的九龍柯士甸道祥景樓一物業獲得絕對押記令。根據押記令，答辯人須支付以上款項，否則須根據押記令交出其持有的九龍柯士甸道祥景樓一單位。

原告現要求法庭頒令，答辯人須將其持有的九龍柯士甸道祥景樓一單位交吉，並於法庭指示下出售物業，或由原告委任合適地產代理或拍賣人作公開拍賣，若答辯人違反命令，法庭可委任合適人士代表答辯人簽訂轉讓契約等文件，有關物業之淨銷售收益餘額應支付予原告作部份償還。

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記者：林育慧