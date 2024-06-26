47人初選案｜戴耀廷指國安法後已無領導角色　法官拒接納角色輕微

▲ 前港大法律學院副院長戴耀廷。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，45人罪成分批求情。法官今（26日）續聽取認罪被告戴耀廷等5名被指組織者之求情。代表戴耀庭的資深大律師陳詞時指，戴在《港區國安法》生效後已沒有領導角色，法官表明不接納戴角色輕微。戴一方續指，本案不涉及使用武力推翻政府，不應被處以最高級別刑罰。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件今於於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

法庭今續處理認罪的前港大法律學院副院長戴耀廷（60歲）、前立法會議員區諾軒（37歲）、前民主動力召集人趙家賢（39歲）、前區議員鍾錦麟（36歲），以及經審訊入罪的曾發起「三投三不投」的吳政亨（46歲）。

資深大律師黃繼明今續代表戴耀廷求情時指，《港區國安法》生效前，戴的言行合法，法庭判刑時不應考慮。惟法官舉例指在一宗劫案中，若警方由其中一名劫匪的家中搜出筆記，證明他早於一年前便構思搶劫，應否因串謀計劃有預謀和長期而在判刑時考慮。黃指搶劫本身犯法，用以比喻本案不適合，而否決預算案在《國安法》生效前屬合法。

法官李運騰另關注謀劃規模，指規模屬全港性。黃指，初選本身不違法，即使初選投票數目逾50萬，亦不應納入判刑考慮。就刑罰級別，黃主張本案不涉及使用武力推翻政府，不應被歸類為最高級別刑罰。

黃又指，在《國安法》生效後，戴已非領導者，角色輕微，戴在7月16日於社交平台宣布「休息」，他不會參選立法會，也無法控制當選人投票。黃又指，法庭不應考慮《國安法》生效前的言行。法官表明不接納說法。

黃續表示，戴獲港大法律學院教授陳弘毅及講師張達明、以及教會牧師撰寫求情信，指戴為港大及社會貢獻良多，畢生追求法治及真普選，戴真誠相信運用議員權力否決預算案合法。戴的求情信則指，自己從無提倡暴力。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣