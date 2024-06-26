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無聲絕境外傳︰首襲日｜科幻驚悚片靜音保命　4DX版融入絕境觀影體驗

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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《無聲絕境外傳︰首襲日》

荷里活科幻驚悚片《無聲絕境》（A Quiet Place）自2018年上映以來，掀起一股無聲恐怖熱潮，極具新意及驚嚇感十足的劇情叫好叫座，更榮獲奧斯卡提名最佳音效剪接。2021年，《無聲絕境II》（A Quiet Place Part II）緊接劇情發展，走進更廣闊的冒險世界。

電影在票房及各大小影展上都收穫好成績。系列來到第三部作品《無聲絕境外傳︰首襲日》（A Quiet Place︰ Day One），身兼編、導、演及監製四職的約翰卡辛斯基（John Krasinski），3度領軍擔任編劇及監製，並請來《豬殺令》（Pig）的導演米高沙諾斯基（Michael Sarnoski）編劇及擔任導演，帶領觀眾回到絕境的開端。

《無聲絕境外傳：首襲日》首度預告曝光　揭外星生物入侵之謎

《無聲絕境外傳︰首襲日》是一種遏抑的死寂，任何會發出聲音的東西，都會招致死亡。

《無聲絕境外傳︰首襲日》講述阿琛（雷碧達尼安高飾）在紐約市中心看完表演，正打算去吃她最喜愛的薄餅之際，無數外星生物突然從天而降，隨意攻擊人類。在殺戮聲及慘叫聲震耳欲聾的情況下，僅餘的倖存者開始了解到，任何微弱聲音亦足以致命。

阿琛大難不死，認識了由英國遠赴紐約讀法律並在惶恐中求生的艾力（祖瑟昆恩飾）；兩人沿途互相扶助，希望逃過外星生物的獵殺，趕及登上在港口的撤離船隻。

阿琛（雷碧達尼安高飾）與由英國遠赴紐約讀法律的艾力（祖瑟昆恩飾）沿途互相扶助，希望逃過外星生物的獵殺。

移師紐約舞台

今集故事轉為從另一群倖存者的視角出發，探視在絕境之中人與人之間的聯繫，讓觀眾反思當世界正在走向終結時，人們該如何找回內心的平靜及對他人的同理心。

全新環境配合全新故事，演員陣容當然亦是全新組合。除在《無聲絕境II》曾亮相的金像男星迪蒙漢素（Djimon Hounsou）外，新加盟的還有《被奪走的12年》（Twelve Years a Slave）金像女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《怪奇物語》（Stranger Things）祖瑟昆恩（Joseph Quinn）及《祖孽》（Hereditary）艾力斯禾夫（Alex Wolff）；把故事回到絕境的開端。

此外，還有首次拍電影的貓演員Schnitzel可愛登場，為緊張得令人窒息的氛圍帶來緩衝。

眾人齊心合力保持靜音，能否避過一劫？(電影劇照)

倫敦取紐約景

曾榮獲「英國電影設計師協會獎」（British Film Designers Guild Awards）的美術指導西蒙鮑爾斯（Simon Bowles），形容《無聲絕境外傳︰首襲日》是他入行以來最大的挑戰。他不僅需要捕捉紐約市繁忙熱鬧的一面，還要將這個世人熟悉的著名城市化為廢墟。

要如實地呈現故事中的慘烈狀況，主要場景的拍攝地點並不是紐約，而是倫敦。為了把紐約「遷往」倫敦，他與導演米高沙諾斯基一起在紐約不同的社區徒步旅行，拍下了差不多300張照片作為參考，從商店類型到塗鴉甚至垃圾桶，只是為了捕捉每個街區的不同特點，務求在倫敦的利維斯登（Leavesden）片場神還原紐約面貌。

二人需趕及登上在港口的撤離船隻，才可逃過外星生物的獵殺。

首推4DX版本

《無聲絕境》系列向來以無聲製造強勁的壓迫感取勝，觀眾即使緊張到想尖叫，仍會竭力保持靜音。

上次《無聲絕境II》已增設IMAX版，放大電影的驚慄感和恐怖元素。今次這齣外傳，不但保持系列的一貫風格，更會進一步挑戰觀眾保持沉默的能耐。

《無聲絕境外傳︰首襲日》的舞台不再是人煙稀少的荒野，而是人口稠密的國際城市紐約。

除了提供IMAX版，亦會首度推出4DX版，讓觀眾有如置身電影之中，完全融入主角面對的絕境，隨著電影情節上升下降、左右搖擺及震動的座椅，加上水霧、雨點、煙霧、氣流、氣味等環境特效，將可切身感受電影中主角的動態及遭遇。

這種扣人心弦且高度互動的觀影體驗，可說是現時對抗串流吸引觀眾入戲院的方法之一。

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