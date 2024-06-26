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牙齒再生｜日本研發「牙齒再生藥」開展首次人類臨床試驗　預計6年內廣泛應用

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 7 小時前

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日本研發「牙齒再生藥」開展首次人類臨床試驗，預計6年內廣泛應用。

【牙齒再生／長牙藥／假牙／植牙／牙齒健康】人類的恆齒一旦失去便無法挽回，只能考慮使用假牙或植牙。不過，日本京都大學研究團隊預定於9月首次進行臨床試驗，在人體上測試能讓人類重新長出牙齒的藥物，並預計在2030年前廣泛應用。該項研究為未來治療牙齒缺失，提供新的可能性。

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「長牙藥」首次人體臨床試驗

據科學網站《IFLScience》報道，「長牙藥」是由京都大學所資助的新創製藥公司Toregem Biopharma研發，其核心是一種針對「USAG-1」基因的抗體，「USAG-1」基因透過與生長因子BMP結合來抑制牙齒生長。研究負責人高橋克（Katsu Takahashi）教授解釋，透過阻斷「USAG-1」的作用，希望能啟動人體潛在的牙齒再生能力。

據報道，「長牙藥」將於9月在京都醫院開始第一階段臨床試驗，為期11個月，對象為30名至少缺失一顆牙齒的健康成年男性。參與者將透過靜脈注射接受藥物，其目的在於評估藥物的安全性和初步療效。

如果初期試驗成功，研究人員計劃將在2025年進行第二階段臨床試驗，目標是2至7歲、至少先天缺失4顆牙齒的先天性牙齒缺失患者。這一階段不僅涉及療效問題，還需要考慮兒童生長發育的複雜性。

在動物實驗階段，這種藥物展現了積極的結果。單劑量就能使雪貂重新長出一顆牙齒，在齧齒類動物身上的耐受性亦很好，沒有明顯的不良反應。不過專家提醒，從動物實驗到人體應用，仍有很長的路要走。

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更多相關報道：全球首創｜日本新創公司研發「長牙藥」　 小鼠實驗證可促牙齒生長有望取代假牙植牙

「長牙藥」為牙齒再生帶來希望

牙科專家指出，如果這項研究成功，它可能徹底改變牙科治療的模式，有望可以成為植牙和假牙以外的第3種選擇。同時，它也可能為其他器官的再生研究提供寶貴經驗。

報道還提到，這項研究為人類探索身體再生能力開闢了新的視野，也為未來的醫學發展提供了無限可能。但同時，這項研究也面臨諸多挑戰。

首先是安全性問題，研究人員需要確保藥物不會對人體其他部位產生不良影響；其次是療效的持久性和穩定性，需要長期追蹤觀察。此外，藥物的生產成本和可及性也是未來需要考慮的重要因素。高橋教授表示，

雖然目前還沒有永久性的治療方法，但我們感覺到人們對牙齒生長的期望很高。我們希望能為那些因牙齒缺失而受苦的人帶來希望。

有研究人員表示，如果後續試驗順利，預計這種藥物可能在6年内廣泛應用。它不僅可用於先天性牙齒缺失患者，也可能幫助因外傷或蛀牙而失去牙齒的人重新長出牙齒。

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