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正生書院停辦︱6名教職員入稟勞審處追討欠薪　前署理校長盼與正生會和平解決事件

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 10 小時前

最後更新： 4 小時前

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正生書院6名員工或前員工入稟勞資審裁處。（梁凱婷攝）

正生會本月初宣布將於下月7日停辦正生書院，惟多名教職員遭校方拖欠薪金，正生書院前署理校長楊敬賢今早（26日）聯同5名員工及前員工入稟勞資審裁處，向正生會追討欠薪。楊敬賢指，單計他本人被拖欠逾兩個月薪金，連同長期服務金及強積金等，已涉及逾20萬元，其中3名已離職的前員工，均已獲排期於下月上庭審理案件，楊與「僱主（即正生會）和平解決事情」。

在正生任教逾16年、剛於5月上旬離職的楊敬賢今早聯同5名教職員入稟勞資審裁處，向正生會追討欠薪，包括楊在內有3人已離職，涉及舍監及傳道人各1名，均已獲排期於下月提堂；至於仍在職的3名員工獲勞審處建議，待正生書院正式停運後再正式提出申索。

積金局回覆本報指，正生書院未有為24名員工繳交2至5月的強積金供款及附加費，涉及約28萬元；1月至今，局方共接獲3名僱員的相關投訴。

楊敬賢指，他自3月起遭校方拖欠薪金，連同長期服務金、強積金等欠款達逾20萬元，故早於5月起向勞工處尋求協助追討欠款，今到勞資審裁處提交文件及會見調查主任，並獲安排於7月22日上庭審理案件。

楊敬賢續稱，他當初承諾侍應屆文憑試考生完成考試後離職，他個人亦有家庭需要、需找工作，現盼「交由司法系統處理」欠薪問題，亦希望與「僱主和平解決事情」，「這段時間大家都（過得）艱難，大家都想盡快處理、重新上路」。

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記者：梁凱婷

職位招聘 正生書院 強積金 勞資審裁處 勞工處

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