提振經濟｜李家超：先提量再提質　爭盛事如追女仔「好的個個都追」

▲ 李家超昨接受報章訪問表示，啟德體育園明年啟用，正是「提質」好契機。（資料圖片）

今屆政府大力推動盛事經濟，今年盛事列表項目多達210項，特首李家超認為，政府提振經濟有先後步驟，首階段先「提量」，待條件充足後再向「提質」發展。他以營運餐廳為例，首要是「坐滿」，否則沒有條件「揀客」，進而才想高增值菜式，或思考提高貴賓室的最低消費，不能先「排斥」某一些生意。

李家超昨接受報章訪問表示，啟德體育園明年啟用，正是「提質」好契機。他表明，政府一定極力爭取，尤其是一些影響力巨大、宣傳作用高、帶來的經濟效益大的名人或活動來港，盡可能滿足對方要求，但商業原因需要保密。他明白這些活動一定很搶手：「就好比我以前追女仔，好的當然個個都追求，一定要大家努力爭取。」

至於政府7月公布規管網約平台的研究結果，李家超認為，網約車確實滿足到部分市場需求，政府的研究方向是如何在優化的士營運的同時，亦妥善處理網約平台規管，直言若「管得好」會相得益彰，政府會一併聽取意見。

李家超說，現時政府研究的政策方向是如何在改善的士服務質素的同時，也提供網約服務，認為平台會容許的士一併接受網約，而規管平台，可讓的士繼續營運，同時令的士服務更優質。但具體做法，他希望在運輸及物流局介紹方向後，看社會接受程度，並聽取意見作優化。

對於有指，若現時的網約車平台如Uber有望合法化營運，或影響的士牌價，李家超認為，如果的士服務受歡迎，相信對牌價會有正面影響，多人坐的士，營業額和司機收入亦會增加，做到「自生引擎」。他強調，政府與採取社會最大公約數、符合公眾的利益的方式去處理任何政策，包括網約車議題。

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