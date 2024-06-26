大學排名︱港大教育學科獲《US News》排名世一　中大整體排名稱冠全港

《美國新聞與世界報道》（U.S. News and World Report）雜誌近日公布全球大學最佳排名，本港有4間大學躋身全球100名內，中文大學以全球第42位，已連續兩年稱冠全港，香港大學則在全球位列第44位。

排名根據13項指標評分，大學論文引用次數、全球及地區研究聲譽等指標佔比較多，本年度共有來自104個國家或地區、近2,250間院校上榜，全球三甲院校均來自美國，分別是哈佛大學、麻省理工學院，以及史丹福大學。

本港8間資助大學均上榜，其中4間躋身全球百大，中大、港大分別排第42位及44位，理工大學及城市大學分別排第67位及79位；科技大學則排105位，未能打入百大。

至於亞洲排名最高的是內地清華大學，位列全球第16位；其次是新加坡國立大學，排第22位；同屬新加坡的南洋理工大學亦排第27位；北京大學則排第31位。

中大教育、腸胃及肝臟科列全球第三

排名機構亦發布各學科領域排名，港大在教育及教育研究學科排名連續兩年位列全球第一；中大亦有8個學科位列全球首50位，其中於「教育及教育研究」及「腸胃及肝臟科」同樣位列全球第3位。

中大發言人形容成績令人鼓舞，展現大學在追求卓越上的不懈努力，也反映了中大在國際上的影響力備受認同；港大教育學院院長楊銳對於再次獲評為全球第一，證明學院對卓越教育及教育研究的不懈追求，將繼續致力提供優質教育，並開展具影響力的研究。

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