郭富城演唱會丨郭富城落重本《EXIT》MV　忘情拍攝接近20小時盡顯舞台王者實力

▲ 郭富城為新歌《EXIT》拍MV大騷。

「舞台王者」郭富城（Aaron）的《ICONIC世界巡迴演唱會香港站》自公告以來，反應熱烈，優先訂票及主題贊助的門票均火速爆滿，而公開售票的第一階段門票亦已售罄，主辦單位日前亦加推限量門票以供樂迷購買。

至於Aaron和制作團隊亦全力投入籌劃及綵排，其演唱會主題歌《EXIT》MV派台後，各方面反應也是很好。今次的歌曲組合、排舞老師、MV導演也是首次合作，擦出非常亮麗火花。

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▲ 郭富城《ICONIC世界巡迴演唱會》主題歌《EXIT》。

不惜工本拍攝

除Edward Chan用心監製外，排舞方面請來跳舞天團的Mike Song 及Anthony Lee負責今次編舞，也凝造出一種很有力量的舞蹈風格，其節奏感可謂別樹一格，帶出一種充滿格調的時尚節奏。

隨著兩位舞蹈名師日前來港為Aaron演唱會排舞，大會特意把拍攝MV的花絮和大家分享。今次MV《EXIT》拍攝可謂不惜工本，製作費接近一百萬。

皆因導演組希望帶出《EXIT》的多角度的跳舞場景，特別租用兩個偌大的影棚搭建不同的場景，包括予Aaron一人獨舞的木板地舞室，營造有一種放飛自我的空間，還有3個和舞群互動跳舞之空間。

▲ 郭富城新歌《EXIT》。

拍攝接近20小時

今次動員20名精英舞者、分飾不同角色，配以獨特造型，演繹舞者初心。導演特別於影棚就搭建一個夢幻感的燈陣場景，以表達舞者一起互動跳舞的開心自由世界，場景轉換間也盡見舞蹈的爆發力，視覺聽覺俱佳。

此外，尚有一個光影隧道，帶出熱愛跳舞的舞者一種沉迷氣氛，同時亦標誌着舞曲的新出口，很有意境。

年青新銳導演Lam Dee首次和Aaron 合作，非常用心，表示：「Aaron真的是一位很有魅力的巨星，把熱愛跳舞的感染力，超乎想像地發揮！」整個拍攝接近20小時，而Aaron 也拍足16小時，於不同角度也盡力跳到最好為止。

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全力以赴求突破

現場的Dancers也全情投入為Aaron伴舞，同時也在排舞老師身上學到很多。排舞師Mike表示：「Aaron的舞蹈功力，真的是不一樣的境界，令我非常佩服。」

Aaron也表示：「我一直希望尋求突破，電影是、舞蹈也是，今次和Mike及Anthony合作，我又更掌握到甚麼是跳舞的初心，就是不斷嘗試、堅持、求變和熱愛。」

兩位老師同時也為Aaron演唱會作其他章節作編舞，大家已全情投入排練中，Aaron希望全力以赴，突破舞台視野，既震撼又帶魅力的ICONIC 演唱會予所有觀眾分享。

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