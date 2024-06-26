親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品

▲ 《玩轉腦朋友2》空降時代廣場，設有9位腦朋友共23個1:1人偶造型供大家打卡！（有關機構提供）

【玩轉腦朋友2/Inside Out 2/暑期好去處/Pixar/阿樂/阿愁】迪士尼與彼思的重頭鉅製《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）闊別9年回歸，於2024年6月27日至9月1日期間，在銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭建造「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」。有5位首集出現腦朋友之外，4位新情緒專員將首度登場！設有9位腦朋友共23個1:1人偶造型供大家打卡！

最新影片推介：

玩轉腦朋友2｜腦朋友10大打卡位

《玩轉腦朋友2》首集出現的5位腦朋友阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，隨着韋莉經歷成長階段，情緒變得更複雜，4位新情緒專員，包括阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）和阿尷（尷尬）將首度登場！

遊樂園入口位於露天廣場鐘樓旁，Emotion Playpark 設有9個以不同情緒為主題設計的遊樂設施打卡位，讓大家與腦朋友盡情拍照！

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玩轉腦朋友2｜深入全新大腦總部+「自我意識」區域

2樓中庭左邊是首度曝光的大腦總部睡房重地，5位腦朋友更是首次呈現睡衣之姿。右邊則是大腦總部的新升級控制台，9位新舊腦朋友齊集準備工作。

控制台後方的神秘房間是於《玩轉腦朋友2》中全新出現的「自我意識」區域，漆黑房間滿佈發光的弦線及存放著韋莉的核心記憶球，探索腦朋友的新區域！於中庭抬頭可看到不同樓層和扶手電梯變身記憶球輸送管記載著大家的回憶。

玩轉腦朋友2｜首個「《玩轉腦朋友》期間限定店」多款獨家精品

位於地庫一樓，店內有超過500款精美商品，當中包括多款首度推出的《玩轉腦朋友2》精品，將於時代廣場的期間限定店獨家發售，限定店擺放至7月31日，大家把握機會前往選購心儀精品！

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除此之外，時代廣場更和迪士尼與彼思精心設計出兩款《玩轉腦朋友2》精美禮品，並分兩個階段送出。時代廣場Team Times會員於活動期間在時代廣場商戶即日以電子消費滿指定金額即可換領「阿尷尷尬連帽毛巾」，讓大家回家繼續好好照顧腦朋友。

▲ 迪士尼與彼思的重頭鉅製《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）闊別9年於時代廣場建造「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」。

【活動資訊】

《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark @Times Square

日期：2024年6月27日至9月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

《玩轉腦朋友2》期間限定店

日期：2024年6月27日至7月31日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓

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