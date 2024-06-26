生活智慧｜消委會實測5款垃圾電話攔截App　2款反公開通訊錄個人資料【附8招防詐騙貼士】

▲ 消委會實測5款垃圾電話攔截App，2款反公開通訊錄，下載前先看看消委會報告！

【消委會/垃圾電話/攔截程式/攔截app/防詐騙/手機】騙徒手法層出不窮，市面上有不少App指可以攔截垃圾電話，但這些程式是否真的安全？消委會實測了5款攔截垃圾電話程式，結果顯示部分程式會公開用戶的通訊錄，甚至連居住地址、月租等個人資料都被人一覽無遺，消費者要留神！

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垃圾電話的情況時有發生，所以很多人都會在智能電話安裝攔截程式。所以消委會檢視了市面上5款較受歡迎的垃圾電話攔截App，結果發現部分程式會把用戶的通訊錄上載到伺服器供其他用戶搜索，所以大家使用時一定要注意！

消委會於今年2月選取了5款較多本港消費者使用的垃圾電話攔截程式，集中實測來電攔截功能：

1. CallApp 2. 小熊來電 Call Defender 3. 芝麻來電 Jima Caller ID 4. Truecaller 5. Whoscall

垃圾電話攔截app︱有App會分享用戶通訊錄

測試結果顯示，在5款程式中，大部分於註冊時只需輸入用戶姓名、電郵地址及個人頭像等，或可登入facebook、Google等帳戶註冊。假若消費者是以facebook帳戶登入註冊，「CallApp」可能會存取姓名、個人頭像、電郵地址、出生日期、相片、影片、朋友名單及生活時報連結等多達8項的個人資料，而且通訊錄中所有聯絡人資料，更會同時自動上載及整合到商戶的電話資料庫中，供其他人「反向搜索」，以電話號碼追溯回持有人的個人資料。

用戶通訊錄是今次調查的重點，原來部分App會儲存並分享用戶的通訊錄！由於要攔截垃圾電話，所以許多App都會存取通訊錄，方能識別聯絡人的來電。

除了「芝麻來電 Jima Caller ID」不會讀取用戶的通訊錄外，其他App的Android版本一般均要求索取有關權限；「小熊來電 Call Defender」的Android版本預設了毋須存取通訊錄。不過，「CallApp」在取得用戶通訊錄後，這些聯絡人資料會被自動上載和整合到商戶的電話資料庫中，並可供其他用戶搜索，即是就算未得你的認可，只要你朋友使用這App，你的資料也會被取用和上載。

垃圾電話攔截app︱App Store或Google Play下載較安全

消委會指，不少參與實測的職員及其親友的電話號碼及個人資料，都可在CallApp及Truecaller的資料庫中搜索到，更毋須經相關人士批准。當中更有個別人士的舊有住址，包括樓層及單位，甚至是每月租金等資料都被公開，對用戶私隱存在極大威脅。

值得一提的是，雖然「Truecaller」的私隱政策表明，如用戶是經App Store或Google Play下載及安裝程式，通訊錄將不會分享，但如果是循其他途徑下載安裝，例如是第三方網站的APK檔，程式將額外進行「強化搜尋」功能，導致聯絡人資料被分享，與「CallApp」情況相似。

垃圾電話攔截app︱付費功能較為多樣化

以上5個App的攔截功能差異不大，只是Android版本普遍比iOS版本有較多功能。除了「小熊來電 Call Defende」與「Truecaller」的iOS版本，及「Whoscall」外，其餘App都可以讓大家自訂攔截行為，包括自動掛斷或阻擋垃圾來電、把來電靜音等。

「小熊來電 Call Defender」的Android版本和「芝麻來電 Jima Caller ID」都可以在漫遊時選用其他指定的攔截行為或者以行業等選取須攔截的來電，十分靈活。

另外，「小熊來電 Call Defender」、「芝麻來電JimaCaller ID」與「Whoscall」都有採用「HKJunkCall」的電話資料庫，所以大家收到醫院、大學、政府部門等機構的來電時會顯示相關身分提示，不會被當做垃圾電話。

其他攔截功能上，「CallApp」、「Truecaller」及「Whoscall」的Android版本同時聲稱可標記垃圾短訊和識別即時通訊軟件聯絡人。不過，消委會提醒，雖然功能會令大家更便利，但其實是賦予更多權限，所以大家使用之前要小心。

在今次的5個攔截App，除了有免費攔截服務外，還有付費功能，以Android版本較為多樣化，今次會看個人計劃的一般收費：

1. CallApp $33／月、$95.9／年；$269（一次性） 2. 小熊來電 Call Defender $15／月、$158／年：有提供共享計劃，容許用戶綁定4至5名親友，或較適合家庭成員分享使用 3. 芝麻來電Jima Caller ID $8／月、$43／半年、$83／年：收費最低，其付費服務只適用於iOS版本，可選擇訂閱或一次性買斷，前者包括無限額自動更新資料庫以及移除廣告功能，後者為純粹移除廣告 4. Truecaller $30／月、$199／年：Premium Gold為調查之中收費最高的付費計劃($1,790／年)，以 Android版本為例，主要功能包括自動更新資料庫、移除廣告、進階來電封鎖。有提供共享計劃，容許用戶綁定4至5名親友，或較適合家庭成員分享使用 5. Whoscall $18／月、$108／半年、$188／年

垃圾電話攔截app︱可要求移除電話號碼

調查亦指出，如消費者想將自己電話號碼在垃圾電話攔截App的資料庫中移除，五款程式均可做到。經實測後，例如是芝麻來電，可透過電郵或經Facebook專頁聯絡，提交除名要求。「CallApp」及「Truecaller」則有專門網頁處理。

而當帳戶被停用或刪除後，商戶通常會依照其私隱政策，保存相關用戶資料一段時間後再銷毀。Whoscall會保留30日，「CallApp」最多五年，不過「CallApp」的私隱政策提及，就算資料保存期限已過，用戶資料可能仍會存在商戶備份系統中。

消委會選購垃圾來電攔截程式︱8大貼士

消委會攔截垃圾電話App使用及防詐騙Tips：

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資料來源：香港消費者委員會

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