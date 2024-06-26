新醫學院︱盧寵茂：多於一間院校申辦醫學院　公務員到大灣區睇牙未有具體計劃

科技大學及理工大學早前表示有意籌建醫學院，醫務衞生局局長盧寵茂表示支持，會在收到計劃書後，再審視對整體教學人手的影響。

盧寵茂在立法會大會上表示，目前多於一間院校正籌建醫學院，而現有的兩間院校亦正不斷增加學生名額。至於哪間大學能成功建立第三間醫學院，要視乎機構的選址、能否開拓新的優質學生來源，以及會否削弱現有醫學院校的教學人手，會在收到申請院校計劃書後再作審視。

至於對於牙科服務的關注，盧寵茂表示，公務員事務局仍在探索大灣區購買牙科服務的可行性，目至今未有具體計劃，他亦指公務員牙科服務開支，皆來自公務員醫療牙科福利的資源，而非公共牙科服務，強調公務員牙科與普通市民牙科街症性質不同，是為了提供僱員福利。政府不會隨意將照顧市民的責任，轉移去到內地醫療系統。

另外，有議員質詢需不少海外港人回流香港公營醫療體系治療癌症等重病，醫務衞生局局長盧寵茂說沒有統計數字，無法確認情況屬實，檢討資助機制時會留意市民移居內地或海外的模式變化，「如果一個人仍然持有香港身份證，而我們取消他在香港公營系統診症資格，這牽涉比較嚴重的問題，我們需要作嚴謹考慮。」

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