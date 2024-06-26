直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質　前世死於二戰今世淡薄名利

▲ 《直播靈接觸》羅泳嫻、江美儀、梁思浩。（左起）

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持TVB Plus節目《直播靈接觸》，昨晚（6月25日）一集邀來視后江美儀和《通靈之王》第一季冠軍「裸泳」羅泳嫻任嘉賓。

梁思浩與美儀相識多年，思浩笑言第一次見到美儀時以為她被鬼上身，說：「以前友台拍劇係喺清水灣製片廠拍攝，化妝間同廁所都好陰森，當時我同陳煒拍緊另外一套劇，夜晚點幾鐘我入到化妝間，喺最尾嗰度見到有個人喊，我話唔係咁猛嘛？」

然後思浩續指：「我行近啲睇，佢仲喺度抽搐喊緊，之後聽到有呼吸聲，即係係人嚟啦，之後佢擰個頭埋嚟，個妝又白又有啲燈打落去，我即刻嘩咗一聲！我出於關心問吓佢咩事，原來佢嗰時情緒麻麻，自此我哋成為咗朋友。」美儀姐則笑言忘記了這件事。

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▲ 《直播靈接觸》

美儀憶靈異經歷

美儀姐屬靈異體質，不時有「朋友仔」會找她幫忙，她說：「都係報夢多，姑媽喺我幾歲時已經走咗，佢走咗冇幾耐，我發夢見到佢，佢同我講嗰邊生活係點。」

美儀姐透露，已過世的爺爺和叔叔亦都有報夢找過她。美儀再透露一個靈異經歷，說：「我以前學畫畫，識咗個朋友C太太，佢因為丈夫過咗身，所以嚟學畫畫，識咗佢之後做咗好好朋友，有次去佢屋企食飯，先知佢先生原來走咗。」

▲ 《直播靈接觸》

直到C太太的細仔結婚，美儀姐竟發夢見到素未謀面的C先生，原來C先生想拜託她做一件事，說：「佢話有份禮物想送畀個仔，但佢話唔係畀結婚嗰個仔，而係大仔，之後我見到一道牆櫃有好多衫，下低擺咗個矮櫃，入面有一個雞同龍嘅筆，佢話想送畀個仔。」

翌日睡醒後，美儀姐即時打電話給C太太告知這件事，C太太真的在床頭櫃找到一個雕有龍和雞的玉牌，之後將玉牌送給大仔，美儀姐說：「之後我買花去拜C先生，同佢講番已經幫咗佢完成心願，夜晚瞓覺又見到C先生，佢同我講唔該晒。」

▲ 美儀姐現在修行緊地藏經。

塔羅牌測前世今生

裸泳以自己設計的塔羅牌測出美儀姐的前世今生，裸泳依牌直說：「你前世做過有錢人，做過幫窮人嘅人，亦都做過容易同人爭執嘅人，你對上一世有可能第二次世界大戰過身嘅人。」

美儀姐聞言即時點頭，原來有師傅講過同一番說話，美儀姐再露出頸上的胎記，師傅說胎記位置便是美儀姐前世受致命傷的地方。

裸泳續說：「你二戰時捱餓都會犧牲自己去幫人，呢樣好加分，所以你今世生得靚同埋名成利就，你今世嘅任務係淡薄名利。因為你任務係淡薄名利，所以（個天）更加畀你，你依家隨住年齡增長，你會愈追求平和嘅感覺，但係工作就咁追住嚟畀你，所以你唔使擔心冇嘢做！」

▲ 裸泳測出美儀前世死於二戰，美儀姐騷出胎記指師傅所講就是前世致命傷位置。

愈修行智慧愈高

其中一張牌是「歡慶牌」，該牌與修行念經有關，事有湊巧原來美儀姐正在修行地藏經，裸泳說：「你愈修行智慧就愈高，所以好多靈體會搵你幫手，因為佢哋唔知點做，搵你靈體有一種特點，就係比較執着唔識走。」

節目尾聲，家庭觀眾Sandy Phone In求助，她指亡母頭七期間受靈體騷擾，更差點被該靈體侵犯，裸泳隔空為Sandy抽塔羅牌後說：「有機會係你以前男朋友或者識嘅人過咗身，因為你有白事變得好弱，所以想嚟搞你，係你媽咪幫咗你，但係依家你媽咪都求救，因為佢喺度頂住變得好弱，嗰隻嘢就等緊你媽咪走再返嚟，呢個個案係要處理！」

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