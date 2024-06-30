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反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

何沛珈在《反黑英雄》中，以小背心Look登場，十分養眼！

在TVB劇《反黑英雄》內，「東張女神」何沛珈（Roxanne）「升呢」演視帝陳山聰女友。雖然山聰與Roxanne年齡有點距離，但絲毫無損二人談情戲份的甜蜜氛圍！

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何沛珈拍住視帝最驚一樣嘢

Roxanne今之首度與山聰合演情侶時，有否乘機偷師呢？Roxanne受訪時說：「因為我本身性格比較硬朗，所以喺某啲位嘅演繹會硬咗啲，山聰就建議我可以撒嬌多啲。」

提到與山聰有不少甜蜜互動鏡頭，Roxanne透露：「因為我哋一開始就要拍咗屋企戲先，所以都冇太多時間Warm Up，就要開始拍最親密嘅大部份戲。逢係一啲親密啲嘅接觸戲，我哋排戲時都會事先溝通好，所以冇好尷尬同緊張，反而最驚係有一場臨時加戲要山聰抱起我，我好驚我太重責親佢！」

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何沛珈晒美腿搶Fo

身為「東張女神」的Roxanne分別換上墨綠色和粉紅色小背心，加上家居短褲盡騷招牌長腿，大晒Fit爆身材！

Roxanne亦大方分享收身之道：「除咗做運動，一定要注重按摩同埋拉筋，我自己每日都會用滾輪按摩小腿同大腿，我連拍劇都會帶埋去，係有少少癲嘅，每日按15分鐘至20分鐘，如果有多啲嘅時間我就會按摩加拉筋成個鐘。第二就係要多啲飲水，飲水唔係會引起水腫，而係會幫你消腫，每日最少2公升；第三就係唔好貪啲嘢好食就瘋狂咁食，要有節制！」

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