港大生假學歷︱蔡若蓮指八大持續邀廉署檢視收生程序　對假學歷入學申請「零容忍」

▲ 蔡若蓮稱8大會清楚展示對利用虛假學歷申請入學「零容忍」的立場。（資料圖片）

香港大學經管學院上月爆出碩士生持虛假學歷入學風波，教育局局長蔡若蓮今日（26日）表示，8間資助大學會嚴守把關責任，清楚展示對利用虛假學歷申請入學「零容忍」的立場，並持續邀請廉政公署參與檢視大學收生程序或提供意見，大學亦會繼續完善相關安排以維護學術聲譽。

蔡若蓮形容本港高等教育具有獨特優勢，「大家尤其珍惜本港高等教育『金字招牌』的聲譽」，各大學一向設有嚴謹收生程序和機制，確保公平公正、擇優而取，其中8大嚴格審查入學者學歷證明、公開考試成績及相關文書。

她舉例指，大學一般通過不同渠道，包括要求獲錄取者安排相關頒授學府將相關修業證明（如成績單）直接寄送至大學以核實、經具公信力的平台（如中國高等教育學生信息網）查核、直接與相關考試機構查證成績的真確性，或由申請人指示相關考試機構將成績傳送予大學；在抵港註冊入學時，視乎實際情況，學生亦會被要求出示相關證書或成績單正本或核證副本以作進一步審查；在上述過程中未能提供所需文件者，或會被撤回錄取通知或拒絕註冊。

她續說，大學會持續提供培訓，包括與廉政公署合作，邀請廉政公署參與檢視收生程序或提供意見，訂定內部防貪指引等，提高相關人員防貪意識，確保誠信制度和收生機制公正；大學亦會嚴守把關責任，清楚展示對利用虛假學歷申請入學「零容忍」的立場；另對於近期不實資訊，以及教唆違法等勾當，大學已加強留意，並主動在其網站、社交媒體及申請表上澄清，提醒所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為；大學將繼續因應日新月異的情況，不斷完善相關安排，維護學術聲譽。

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