香港迪士尼｜樂園疫後業績亮麗　港府：漫威園區籌備工作已展開

▲ 迪士尼早年公布漫威主題區，至今仍未落實擴建時間。（迪士尼圖片）

香港迪士尼樂園疫後業績表現強勁，根據港府近日向立法會遞交的文件，園方已恢復擴建計劃及「漫威」新園區的籌備工作。按照2023財政年度樂園共有640萬入場人次，期內營運日數288日，即日均為2.2萬人入場，若樂園2025年保持上述日均入場人數，並回復365天開放，全年入場人數便可超越800萬人次，已符合第二期用地延續認購權5年的最低門檻，如今籌備工作經已展開，相信新園區的落成指日可待。

港府日前向立法會提交文件，交代迪士尼最新的業績表現及未來發展，當中提到隨著樂園全新「魔雪奇緣世界」的開幕成功，跨年擴建及發展計劃餘下有關重新演繹現有設施和以「漫威」為主題的新園區項目的籌備工作經已展開，以期適時推出，提升樂園對區內旅客的吸引力，確保業務協同效應 ，並鞏固香港迪士尼作為香港標誌性和地標旅遊景點的角色。

2023財政年度樂園每日入場人次為2.2萬人，創下開幕以來最高紀錄。若樂園能維持平均每日2.2萬人入場，並回復至全年無休，整年入場人數便可超越800萬人次。

根據政府在2000年與華特迪士尼簽下的二期用地《認購權契約》，列明由政府和華特迪士合營的香港國際主題樂園公司擁有二期用地20年的認購權，並可按認購權契約續期兩次，第一次無條件續期5年至2025年，第二次為於2025年時樂園入場人次最少達到800萬人次。

如今樂園業績亮麗，並已符合第二期用地認購權的最低要求，此時重提擴建計劃及已展開籌備工作，相信成事機會十分大。

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