靚媽精明眼︱港鐵9大商場消費獎賞迎盛夏　指定消費滿HK$800可獲$200電子優惠券 

悠長暑假將至，適逢國際體育盛事一浪接一浪，全城熱熾期待。港鐵旗下商場於七月至八月期間，將為顧客帶來盛大的消費禮遇，合共送出總值超過HK$2,000萬的獎賞，增添熱鬧氣氛。連環獎賞包括Summer Mega Rewards 仲夏大激賞及港鐵商場「一Click即搶！」送出總值HK$1,000萬的電子優惠券限時搶等，絕對不能錯過！

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此外，港鐵旗下九大商場，包括ELEMENTS 圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE等，將會在7月26日至8月11日期間於場內直播四年一度體壇盛事重點賽事，讓市民在熱烈的氣氛中觀賞競賽，為運動員打氣。適逢圍方商場喜迎一周年，「圍」系生活音樂會 “Music All The Wai”載譽歸來，今次亦陣容矚目，邀請了城中人氣歌手，包括Gin Lee、許廷鏗等週末輪流登場獻唱。今個夏日一於親臨各大港鐵商場體驗一系列豐富節目，盡情暢享每一刻！



Summer Mega Rewards仲夏大激賞逢星期五至日及公眾假期指定消費滿HK$800,可獲HK$200電子優惠券

港鐵旗下六大商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街合力推出Summer Mega Rewards 仲夏大激賞，大派電子優惠券，可用於不同類別的商戶，包括時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊產品等，包羅萬有，讓顧客以更抵價格選購心頭好，盡情掃貨！在6月28日至9月1日期間(逢星期五至日及公眾假期)，顧客只要即日單一電子消費滿HK$800，到指定商場推廣活動換領攤位即可換領HK$200港鐵商場指定類別電子優惠券(電子優惠券以$100兩張形式發放)；推廣期內累積消費達HK$10,000，更可換領高達價值HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券！獎賞倍升，多買多賞！



暑假重磅「一Click即搶」 成為MTR Mobile用戶即搶總值千萬優惠券

夏日狂熱浪接浪，港鐵旗下商場 (德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場) 攜手推出「一Click即搶」大型獎賞活動，讓市民掃走60,000張總值HK$1,000萬的港鐵商場指定類別電子優惠券。於6月28日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走上述港鐵商場指定類別電子優惠券，光速捧走著數！



九大港鐵商場直播四年一度體壇盛事重點賽事 將熾熱運動氣氛推至沸點

四年一度國際體壇盛事將於7月26日至8月11日期間在巴黎舉辦，港鐵旗下九大商場，包括ELEMENTS 圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊亦為此項全城期待的盛事做好準備，將於場內直播重點賽事，讓市民一同為精彩競賽歡呼喝采，把觀賽氣氛推向高峰。

圍方音樂盛會慶賀一周年 人氣歌手輪流登場

港鐵大圍站上蓋大型社區地標圍方將於7月慶祝一歲生日，並為大家帶來精彩的「圍」系生活音樂會 “Music All The Wai”，與眾同樂！音樂盛會表演陣容鼎盛，有眾多炙手可熱的本地歌手包括Gin Lee、許廷鏗、JACE陳凱詠、肥仔@ERROR、吳林峰 、Nancy Kwai、CY 陳宗澤、謝雅兒在週末輪流登場獻唱。今個夏日，各位音樂迷記得親臨圍方享受喜愛歌手的傾情演出！

港鐵跨商場夏日消費連環賞

活動一：Summer Mega Rewards 仲夏大激賞

推廣日期：

階段一2024年6月28日至7月31日（逢星期五至日及公衆假期）

階段二2024年8月1日至9月1日（逢星期五至日及公衆假期）

參與商場：

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街^

推廣活動攤位地點：德福廣場2期3樓中庭（運動家對出）

青衣城1期3樓 （快圖美對出）

PopCorn 1期地下（顧客服務中心側）

The LOHAS康城4樓 （Outback Steakhouse旁）

圍方4樓 （自助換領泊車優惠服務站旁）

連理街之消費請親臨PopCorn的推廣活動攤位以換領獎賞。

優惠換領時間：逢星期五至日及公眾假期 - 下午1時至晚上9時30分（逾時無效）

推廣優惠詳情：推廣期內，於參與商戶以電子貨幣單一消費滿指定金額，並即日親臨同一參與商場之推廣活動攤位登記及成功賺取MTR分，即可獲得獎賞。

獎賞一：顧客即日單一電子消費滿HK$800即可換領HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券2張（消費滿HK$300減HK$100）。指定類別電子優惠券適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊（Apple產品除外）類別商戶以及LOUDER實體店。每次購物，最多可同時使用10張優惠券。

獎賞二：推廣期內累積電子消費滿HK$10,000即可換領HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券乙張（消費滿HK$2,000減HK$500）。指定類別電子優惠券適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾商戶。

*優惠受條款及細則約束。

換領次數：

每位MTR Mobile用戶最多可於每個推廣階段分別換領獎賞一5次及於整個推廣期內換領獎賞二1次



活動二：「一Click即搶！」— MTR Mobile用戶尊屬限時即搶優惠券

推廣日期及時間：2024年6月28日中午12時起

參與商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

推廣優惠詳情：MTR Mobile登記用戶於指定時間登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出60,000張總值$１,000萬的電子優惠券！

•50,000張HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券（消費滿HK$500減HK$100），適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊（Apple產品除外）類別商戶以及LOUDER實體店

•10,000張HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券（消費滿HK$2,000減HK$500），適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾類別商戶

*優惠受條款及細則約束。

參與辦法：MTR Mobile 登記用戶可按以下方法以先到先得形式領取以上港鐵商場電子優惠券：

步驟 1: 點選「優惠」

步驟 2: 在「港鐵商場」下點選「一Click即搶」頁面

「一 Click 即搶! HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券」 或

「一 Click 即搶! HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券」

換領名額：每位MTR Mobile用戶可換領每款電子優惠券一次，數量有限，送完即止。

換領次數：每位MTR Mobile用戶最多可分別換領獎賞一及獎賞二各5次

活動三：港鐵九大商場直播巴黎體壇盛事

日期：2024年7月26日至8月11日

參與商場：ELEMENTS 圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊

推廣優惠詳情：四年一度體壇盛事舉辦期間，港鐵旗下九大商場將直播指定重點賽事，讓市民一同為精彩競賽歡呼喝采



圍方一周年音樂盛會Music All The Wai

日期：2024年7至8月

地點：圍方L2中庭

時間表：

2024年7月20日（六）晚上8時 Gin Lee、許廷鏗

2024年7月28日（日）下午2時半謝雅兒

2024年8月4日（日）下午2時半JACE陳凱詠、肥仔@ERROR

2024年8月11日（日）下午2時半Nancy Kwai、吳林峰

2024年8月18日（日）下午2時半CY陳宗澤

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