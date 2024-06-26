親子好去處︱奶龍現身黃金海岸商場打卡　挑戰親子五大玩水遊戲

以可愛萌爆性格迷倒大小朋友的超人氣角色奶龍，將會乘着四年一度體壇盛事所帶來的全球運動熱潮，以各種新鮮感十足的運動造型首次登陸香港黃金海岸酒店及黃金海岸商場，於今個仲夏6月28日至9月1日呈獻「奶龍暢玩黃金海岸Summer Sports」，推出一系列競技狂歡活動及各精美限定奶龍造型產品，約定熱愛運動的粉絲們一同發揮運動天賦，為盛夏熱情加入屬於奶龍與粉絲的獨特可愛活力！

最新影片:

主角奶龍將於商場中庭以不同趣怪沙灘造型亮相，特設多個打卡位等你來與奶龍合照。奶龍人偶更會在７月13、14日及8月10、11日親自現身黃金海岸與大家近距離接觸互動合照！參與黃金海岸酒店精心策劃的「奶龍夏日競技樂園住宿計劃」及「奶龍夏日運動會」主題下午茶，就可以全程投入於運動造型奶龍的懷抱，可愛趣緻的奶龍等候各位粉絲來臨瘋狂打卡。

活動期間於黃金海岸商場消費滿指定金額，更可獨家換領「趣怪奶龍沙灘浴巾」，S⁺REWARDS會員尊享以點數換領8月4日「奶龍STAY COOL 大作戰」入場名額，參與5款不同玩水遊戲，讓你暑氣全消！

黃金海岸商場「水動迎夏日」3.5米高巨型衝浪奶龍衝入商場中庭沙灘與你見面

高達3.5米的衝浪造型奶龍充氣裝置，將於2024年6月28日（星期五）至9月1日（星期日），乘着海浪衝入黃金海岸商場中庭，為大家搶先掀起全球夏日運動盛事熱潮！除了巨大化衝浪奶龍，海浪沙灘的另一邊更會有沙灘排球奶龍等待與你切磋球技，可愛度爆錶。尋找奶龍 於黃金海岸商場與奶龍打卡拍照可愛奶龍在黃金海岸商場以不同造型四處遊樂包括悠然小徑丶海濱長廊丶繽紛氣球牆及草坪，立即尋找奶龍打卡拍照！

消費滿指定金額即可獲期間限定「趣怪奶龍沙灘浴巾」為炎夏激戰做好準備活動期間於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳，以指定電子貨幣＊即日消費滿HK$800^或以上，即可免費換領期間限定「趣怪奶龍沙灘浴巾」，為你於盛夏玩水消暑作充足準備。浴巾上的奶龍換上充滿熱帶島嶼特色的穿着，戴上花環為你載歌載舞，迎接夏日。另一面則展示了奶龍出色的衝浪技術，於藍天碧海上自由穿梭。

8月4日「奶龍STAY COOL大作戰」濕身激戰為盛夏狂歡 奶龍現身與粉絲互動合照S⁺REWARDS會員尊享以80點數，換領活動名額參與2024年8月4日（星期日）舉行的「奶龍STAY COOL大作戰」，家長陪同小朋友組隊共同挑戰5大玩水關卡，包括深受小朋友歡迎的Dash & Splash充氣滑梯，以及刺激好玩的遊戲攤位 — 彈彈波過三關、Get-set-go!極速賽艇、神槍手大對決。一家大細過足水戰癮，與奶龍感受水花四濺的夏日玩水體驗，一次過滿足小朋友多個願望！

另外，7月13、14日及8 月10、11日的兩個周末，備受大家寵愛的奶龍人偶更會於黃金海岸酒店及黃金海岸商場現身，與粉絲們互動及合照！



黃金海岸酒店「夏日競技樂園住宿計劃」 盡情玩盡情chill

想進一步投入於奶龍的可愛與動感之中，黃金海岸酒店已經為你準備好「夏日競技樂園住宿計劃」及連串活動。今個夏天，奶龍將會全面進駐黃金海岸酒店：由踏上運動奶龍裝飾的穿梭巴士開始至酒店大門、大堂，以至酒店不同角落，都可以見到以不同運動造型亮相的萌爆奶龍！由2024年6月28日（星期五）至9月1日（星期一），黃金海岸酒店更會推出「奶龍夏日競技樂園住宿計劃」，計劃包括2位成人及1位小童一晚奶龍期間限定主題豪華海景客房住宿連早餐、限定奶龍迎賓禮品包，包括了奶龍PVC袋、頭箍、野餐墊，以及為一家大小住客籌備的體育活動「小小鐵人賽」。

即日起可於官網率預先訂購「奶龍夏日競技樂園住宿計劃」，連續入住兩晚即可免費參與小童限定陶藝或烘焙教室課程一節，為小朋友開拓藝術領域。另外以每晚額外HK$400價錢即可升級入住「奶龍海景露台主題客房」，於主題客房內欣賞黃金海岸獨有醉人海景。有興趣參與「夏日障礙賽」的住客更可以優惠價HK$40獲得參與名額一個。以上優惠名額有限，先到先得。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】