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涉瞞利益｜德信學校前男校長涉洩露試題　老師供稱試卷曾交予校長

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 9 小時前

最後更新： 7 小時前

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德信學校前校長郭超群涉洩漏試題，案件今於區域法院續審。資料圖片

德信學校前男校長涉隱瞞他在某間補習社的財務利益，洩露學校試題予補習社時任女董事。兩人被控藉公職作出不當行為等罪，案件今（26日）於區域法院續審。德信學校老師供稱，他曾參與草擬數學試卷，並應副校長要求修訂試題，得出最終版本，副校長再將試題交予男校長。

被告郭超群（51歲）被控1項藉公職作出不當行為罪；郭和勤舍學習中心前董事兼股東彭詠嫺（47歲）另同被控串謀觸犯公職人員行為失當罪。

德信學校老師鍾廷欣作供稱，他於2020至2021學年為德信學校數學科主席，曾審閱小五數學試卷。鍾否認曾向外界洩露試卷，以及與勤舍學習中心職員有聯繫。

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另1名老師何嘉傑作供稱，他於2020至2021學年為德信學校小五數學科老師，曾參與草擬數學試題，在草擬第三版本試題時，曾由鍾轉交至時任副校長。何隨後再應副校長要求修訂試題，並得出最終版本。

何確認該試卷曾由副校長交予被告郭超群，何否認曾向外界洩露試卷，以及與勤舍學習中心職員有聯繫，何於盤問下承認試卷最後亦會交由1名工友影印。

控罪指，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，郭身為公職人員，在香港履行公職期間，無合理辯解而蓄意地作出不當行為，即沒有向校董會申報或披露、或故意隱瞞他在勤舍學習中心的財務利益；郭和彭串謀作出不當行為，即在德信學校舉行考試和測驗前，向勤舍學習中心泄露考試和測驗題目。

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