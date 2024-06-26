迪士尼探險號｜新加坡航線明年啟航　金怡假期預告行程3至4晚　惟價格及目的地待公布

▲ (金怡假期圖片)

全新迪士尼郵輪首次在東南亞設立航線，旗下迪士尼探險號（Disney Adventure）將於2025年起以新加坡為母港，為期5年。本港旅行社金怡假期已成為迪士尼郵輪的授權銷售代理，備受矚目的新加坡航線亦將上架。

今天（26日）旅行社獲迪士尼郵輪邀請出席活動，率先分享迪士尼探險號資料，郵輪總重208,000噸，載客量約6,000人，船員約2,300人，預計推出3至4晚的行程，不過目的地及價格暫未公布。

▲ 迪士尼探險號劃分為7個主題區域。(金怡假期圖片)

迪士尼探險號劃分為7個主題區域，包括：

Disney Imagination Garden: 以魔海奇緣和奇幻森林等故事為主題的表演和活動中心。

Disney Discovery Reef: 以海洋作背景的Disney和Pixar故事為題，包括《小美人魚》和《海底總動員》。

San Fransokyo Street: 充滿活力的地區，透過互動遊戲、商店和娛樂將 Big Hero 6 的世界帶入生活。

Wayfinder Bay: 以電影《魔海奇緣》為靈感的池畔度假勝地。

Town Square: 展示灰姑娘和冰雪奇緣等迪士尼經典場景的購物和用餐區域。

Marvel Landing: 專為 Marvel 超級英雄打造的區域，提供刺激的遊樂設施和體驗。

Toy Story Place: 玩具總動員互動區，內設主題美食餐廳及水上遊樂區。

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