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教主生日丨Anson Lo後援會辦期間限定店慈善應援　首度公開絕密寶麗萊相片

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

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神徒一定要去打卡支持啦！

為慶祝盧瀚霆（Anson Lo）7月7日生日，盧瀚霆國際後援會於6月26日至7月10日期間舉行，以生日主題「SoaR」（翱翔）在九龍塘又一城舉行《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》！

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神徒有必打卡位

是次活動將展出Anson Lo在MIRROR演唱會中，演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀，與生日主題「SoaR」（翱翔）互相呼應，屆時勢必成為打卡重點！
 
Pop Up Store中央擺放的心形佈置，概念來自其本年度最新單曲《深閨》MV，佈置可供神徒和大眾扣上特製心形鎖。此外，Anson Lo於MIRROR世界巡唱期間，以寶麗萊相機拍下的多張照片，亦首次於Pop Up Store公開，神徒和大眾可親身感受Anson Lo世巡時的喜悅與努力。
 
為讓每位參觀人士有絕佳體驗，後援會每年均安排不同設施。今年引入Hologram全像3D投影相機，令每位參觀者彷如與Anson Lo在同一空間內，渡過甜美一刻。（每日中午12時開始派籌，名額有限，先到先得）

除了Hologram全像3D投影相機外，Pop Up Store內發售的限量鎖扣，可以刻上自選的英文字母，極具紀念價值。

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後援會行善

後援會6月中亦為慈善機構及毛孩們進行「收集物資及清潔大行動」，海外地區亦有響應生日慈善活動，舉行不同義工及捐贈活動，務求將慶生活動昇華，以愛心遍佈世界各地及本地各階層。

而Pop Up Store發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義，撥捐7間本地受惠機構：大樹下、阿棍屋、連寵拯救隊、香港救兔之家、點滴是生命、⁠香港兒童慈善基金會及香港防癌會。

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