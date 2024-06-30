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香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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張鳳妮的凍齡秘訣係咩呢？

87年港姐張鳳妮有份參演早前播映的劇集《家族榮耀之繼承者》，相隔多年再現幕前的她獲不少正評，日前TVB娛樂台節目《星光路上》播出張鳳妮訪問。

無端端「報細數」？

淡出多年依然保養得宜，張鳳妮更藉機澄清真實年齡，她說：「好多人寫我係56歲，但其實我已經58，就嚟可以拎2蚊搭車，我嚟緊係59歲。」

張鳳妮曾於訪問上笑稱不勤力做運動，也不會節食，說到保養得宜，她笑稱純粹個人沒有要求，心境相對開朗，在沒有壓力的情況下，不會衰老得太快！

家族榮耀之繼承者｜張鳳妮登場網民激讚超凍齡　演機心二太太睇足劇本三次

張鳳妮早前演出劇集《家族榮耀之繼承者》。（影片截圖）

凍齡女神獲讚：充滿知性美

網民紛紛留言大讚：「同吳婉芳一樣天然美，又貴氣優雅」、「58歲，比起同齡嘅名媛，絕對係the next next level」、「《他來自江湖》實在係無線經典劇集之一，角色深入民心 令人難忘」、「張鳳妮keep得非常好，好靚又自然，似40歲，唔似58歲」以及「好靚，充滿知性美，最愛佢做宋婷」

當年選完港姐的張鳳妮除拍劇外，更參與《歡樂今宵》演出，從而學到好多執生秘訣，她更憶述跟周星馳於節目中合唱，由於當晚要介紹婚紗，因而安排穿著婚紗的她由星爺帶著出場，她形容那次演出是「災難」。

張鳳妮回憶說：「我條裙被棵樹卡住，踼又踼不動，拉又拉不到，那條裙擺黐著棵樹呀，他（星爺）應該扶我落去，但拉不到我落去又推不到上來，結果搞了一大輪！」

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女兒們長大復出拍劇

1996年張鳳妮赴大馬發展而認識富商傅仰峰，翌年二人結婚，婚後育有三名女兒，分別為24歲大女Emily、23歲二女Ashleigh以及19歲細女Ally。

張鳳妮在節目中說：「佢哋已經大個咗，咁梁家樹又搵我，最初係撞正細女考入學試，後來佢哋改咗期，所以我見時間啱，咪接咗呢套劇。」

家住大馬豪宅的張鳳妮被稱為豪門少奶，張鳳妮說：「唔好講我係少奶，咁多年我真係落手落腳煮飯，接送啲女返學、參與家長義工會，有時老公夜晚收工返到屋企，我都會起身幫佢煮宵夜，同其他家庭主婦冇分別！」

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