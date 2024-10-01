10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

▲ 2024年10月份60大生日好去處優惠合集，即睇詳情！

【10月生日優惠2024/10月生日好去處/生日自助餐優惠2024/生日酒店優惠/免費迪士尼】10月生日優惠又來了！各位媽媽計劃好帶壽星仔女去邊玩未？不少餐廳和地方都有生日優惠，除了免費主題樂園外，還有酒店免費自助餐及生日蛋糕、免費火鍋、甜品、燒烤等，讓小朋友過一個難忘的生日！

【10月生日優惠好去處 飲食篇】

10月生日優惠飲食篇｜1. 都會海逸酒店

都會海逸酒店推出10月生日之星優惠，只要於eshop預訂酒店自助午餐或自助晚餐，並付全費預訂，生日之星便可享半價優惠，及免費獲贈生日甜品拼盤一份，同行的3位客人亦可享7折優惠。8位或以上同行，則其中兩位生日之星可享半價優惠，生日客人須於惠顧時出示有效身份證明文件。

都會海逸酒店

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

優惠日期：即日起至另行通知

電話：3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882

官方網站【按此】

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10月生日優惠飲食篇｜2. 半島酒店

半島酒店為各位送上「快樂生辰獎賞」，讓大家可以度過一個難忘的生日。每位慶祝生日的顧客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店大堂茶座

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2696 6772／2696 6693

官方網站【按此】

▲ 凡惠顧半島酒店大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。（官方圖片）

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10月生日優惠飲食篇｜3. 九龍東皇冠假日酒店

位於九龍東皇冠假日酒店的餐廳星幕十分值得慶祝生日、結婚周年、拍拖紀念日等。凡惠顧晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞！每晚限量供應，優惠須提前一日預訂。

新地會會員於生日之月份與其它三位或以上付全費之成人，於星期一至五午市及星期一至四晚市惠顧尚廚、紫粵軒或星幕，生日者可享5折，其餘三位客人可享85折優惠及免費獲贈紅酒或白酒一枝。各位要留意，生日優惠須於一天前預訂。

九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

優惠日期：即日起至另行通知

電話：3983 0688

官方網站【按此】、新地會官網【按此】

備註：

- 生日優惠須最少1日前預訂。

- 餐飲優惠不適用於週末、公眾假期及前夕、節日及不適用日子。

▲ 凡惠顧九龍東皇冠假日酒店晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜4. The Mira餐廳Yamm

各位生日之星於生日一週內與朋友同行，惠顧Yamm自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。優惠須提前預訂。

The Mira餐廳Yamm

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 5樓

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2315 5111 / 9049 7122（WhatsApp）

官方網站【按此】

備註：

- 須最少1日前預訂。

- 訂座時說明「Birthday Celebration」以享優惠。

▲ 凡惠顧Yamm自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜5. The Mira餐廳WHISK

The Mira與各位生日之星慶賀生日的難忘一刻，凡於生日該月與朋友同行惠顧晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。

The Mira餐廳WHISK

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong地下大堂

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2315 5999 / 6273 3588（WhatsApp）

官方網站【按此】

備註：

- 須最少1日前預訂。

- 訂座時說明「WHISK Birthday Celebration」以享優惠。

▲ 凡於生日當月與朋友惠顧The Mira餐廳晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜6. 歷山酒店

歷山酒店推出生日獎賞優惠，每6位成人惠顧歷山餐廳自助午餐或晚餐，其中1位當月壽星即可免費享用自助餐！此外，2位至6位成人惠顧歷山餐廳自助午餐或晚餐，當月生日壽星可獲贈半磅生日精選蛋糕1個；7位成人或以上，當月生日壽星則可獲贈一磅生日精選蛋糕1個。

歷山酒店

地址：北角城市花園道32號

優惠日期：即日起至另行通知

電話：3893 2868

官方網站【按此】

備註：

- 1磅生日蛋糕優惠須於2天前預訂。

- 折扣優惠不適合指定日子。

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10月生日優惠飲食篇｜7. 香港會議展覽中心中庭

由即日起至12月30日，中庭推出生日賞你食優惠，凡4位或以上顧客一起與當月生日壽星到中庭享用晚餐，並消費滿港幣1,000元，生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。

中庭

地址：灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓

優惠日期：即日起至12月30日

電話：2582 7332

官方網站【按此】

備註：

- 茶芥及加一服務費另外計算。

- 每枱只限一位享有優惠。

- 設有不適用日期。

▲ 由即日起至12月30日， 中庭推出生日賞你食優惠。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜8. 九龍酒店

九龍酒店倚窗閣推出8至11月生日自助餐優惠，凡於官網預訂自助晚餐，每4位顧客，1位同行生日之星可享5折優惠以及獲贈紅酒或白酒1枝，同行者亦可享有高達7折優惠。

九龍酒店倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

優惠日期：即日起至11月

電話：2929 2888

官方網站【按此】

備註：

- 預訂時備註輸入「HSBCVP」以享優惠。

- 必須於酒店官網購買。

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10月生日優惠飲食篇｜9. 皇家太平洋酒店

皇家太平洋酒店的堤岸酒吧及餐廳推出生日優惠，生日之星與其他三位付費客人惠顧半自助午餐或晚餐，即可獲贈半磅忌廉蛋糕或精選美酒一瓶。

皇家太平洋酒店

地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城

電話：2738 2398／6396 4956（WhatsApp）

官方網站【按此】

備註：

蛋糕或美酒須於最少1日前預訂。

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10月生日優惠飲食篇｜10. 香港港麗酒店

由即日起至2024年12月31日，Sino Club會員於生日月份可到香港港麗酒店指定餐廳尊享生日優惠，當中包括食品及飲品8折優惠、免費生日蛋糕一個。另外二人或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒一杯，四位或以上客人惠顧則可獲贈精選美酒一瓶。

香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

電話：2822 8870（金葉庭）／ 2822 8801（意寧谷）／ 2822 8891（樂聚廊）／2822 8890（咖啡園）

官方網站【按此】

備註：優惠不適用於節慶日子

▲ 會員於生日當月到香港港麗酒店指定餐廳即可享生日優惠。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜11. 香港百樂酒店

香港百樂酒店Park café由7月3日起推出「夏」味亞洲自助午餐及「日和‧融美」海鮮自助晚餐，每四位或以上惠顧自助午餐或晚餐，一位當月的生日之星可免費享用一次，同行賓客可享85折優惠。提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒1瓶及法式梳乎厘1份。

香港百樂酒店

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

優惠日期：即日至2024年10月2日

電話：2731 2168 / 6588 0682（WhatsApp）

自助午餐預訂【按此】

自助晚餐預訂【按此】

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10月生日優惠飲食篇｜12. 黃金海岸酒店

黃金海岸酒店推出生日優惠，凡於生日當月惠顧黃金海岸酒店沙嗲軒可獲贈半打沙嗲串；惠顧海岸扒房即送Prosecco氣泡酒兩杯；而入住黃金海岸酒店，即可獲贈迷你生日蛋糕一份。

黃金海岸酒店

地址：青山公路青山灣段1號Castle Peak黃金海岸Gold Coast 1號

優惠日期：即日起至12月31日

電話：2452 8822（沙嗲軒） / 2452 8636（海岸扒房）

官方網站【按此】

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10月生日優惠飲食篇｜13. 黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠，普通會員於生日月份攜同2位成人親友以正價惠顧自助午餐或晚餐，其中一位顧客可享免費自助午餐或晚餐優惠；而尊尚會員除了免費優惠外，更獲贈半磅生日蛋糕一個。另外，入住酒店可享最優惠房價8折優惠及獲贈餐酒一瓶。

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

地址：青山公路青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地下

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2452 8448

官方網站【按此】

▲ 黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜14. 愉景灣酒店

愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge推出生日優惠，凡預約四位或以上訂座之自助晚餐及於生日當月惠顧，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。不過要注意，蛋糕需提前兩天預約，用餐當日亦須出示證明文件。

愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2295 8299／6317 3526（Whatsapp）

官方網站【按此】

備註：蛋糕須提前2日預訂

▲ 愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge推出生日優惠。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜15. 城景國際酒店

城景國際City Café推出「蟹逅蠔饗‧海鮮自助晚餐」生日優惠，顧客可於生日正日及前後3天，出示身份證明文件，便可獲贈半磅生日蛋糕一個，要留意生日優惠需於入座前2天預訂。

城景國際酒店 City Cafe

優惠日期：即日起至10月31日

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3286

官方網站【按此】

備註：須提前2日預訂

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10月生日優惠飲食篇｜16. Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠，只要於48小時前訂座並說明享用此優惠，2人或以上惠顧，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐，生日之星即可享迷你Blue Box蛋糕及15分鐘旗艦店體驗，須注意優惠只於中午12時後供應！

Tiffany Blue Box Cafe

地址：九龍尖沙咀北京道1號大堂207-208號鋪

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2362 9828

官方網站【按此】

備註：

-優惠不適用於下午2時至6時之預訂

-須於至少兩日前訂座

-設有不適用日子

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10月生日優惠飲食篇｜17.彬玉SUGIDAMA

壽司郎旗下居酒屋「杉玉SUGIDAMA」推出10月生日優惠，壽星只需於生日當天惠顧任何一間分店消費滿$70（以加一後計算），並追蹤杉玉Facebook或Instagram，即可享免費生日驚喜杯壽司及一張即影即有照片，數量有限，送完即止。

彬玉SUGIDAMA

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全港所有分店

Facebook專頁【按此】

Instagram專頁【按此】

▲ 壽司郎旗下居酒屋「杉玉SUGIDAMA」推出10月生日優惠。（Facebook@Sugidama HK 香港杉玉）

10月生日優惠飲食篇｜18. Lady Nara

Lady Nara推出生日半價優惠，當月生日之星於訂座時輸入指定優惠碼「ALASKA50」，並以4人或以上惠顧晚市，即可以半價享用泰茶火焰雪山一客（原價$188）。

Lady Nara

優惠日期：即日至另行通知

地址： 香港尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店

電話： 2153 3730

官方網站【按此】

備註：

-訂座時需輸入優惠碼「ALASKA50」。

-只限晚市四人或以上之預約，需提前2天預訂。

▲ Lady Nara推出生日半價優惠，當月生日之星於訂座時輸入指定優惠碼即可享有優惠。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜19. La Famille

La Famille每月會選出一日進行生日之星優惠，當日壽星只要在指定期間，到活動網站進行簡單登記，即有機會獲贈戚風小蛋糕一個。

La Famille

官方網站【按此】

▲ La Famille每月會選出一日進行生日之星優惠。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜20. 西樹泡芙

只要於生日當日向店員出示有效的生日證明及掃描QR code加入WhatsApp群組，即可獲特濃泡芙一個，每人僅限領取一次，數量有限，送完即止。

西樹泡芙

優惠日期：即日至另行通知

地址：西樹泡芙全線分店

官方網站【按此】

▲ 西樹泡芙生日優惠送特濃泡芙一個。（IG@chezchoux）

10月生日優惠飲食篇｜21. Cafe Deco Group

Cafe Deco Group旗下餐廳推出生日優惠，成功登記成為CDG Privilege會員，除了可獲迎新獎賞外，生日惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次及送甜品一客。

Cafe Deco Group

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cafe Deco Group旗下餐廳

官方網站【按此】

▲ 登記成為CDG Privilege會員，生日惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次及送甜品一客。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜22. Pizza Hut

只要登記成為Pizza Hut會員，即可享有生日優惠，普通會員可獲$50現金劵，而金會員則可獲$100現金劵，及免費普通批一個。

Pizza Hut

優惠日期：即日至另行通知

官方網站【按此】

▲ 只要登記成為Pizza Hut會員，即可享有生日優惠。（相關機構圖片）

10月生日優惠飲食篇｜23. Dough Bros Pizza & Doughnuts

人氣外賣Pizza冬甩店「Dough Bros Pizza & Doughnuts」推出生日優惠，只要加入Dough Bros會員即可免費獲贈價值$50 Dough Dollars及免費Pizza一份。

Dough Bros Pizza & Doughnuts

優惠日期：即日至另行通知

地址：Dough Bros Pizza & Doughnuts全線分店

官方網站【按此】

▲ Dough Bros推出生日優惠，贈送免費Pizza及價值$50 Dough Dollars。（IG@doughbroshk）

10月生日優惠飲食篇｜24. Holly Brown Coffee Roasters

人氣甜品店Holly Brown亦推出生日優惠，凡於生日當月惠顧Holly Coffee Roaster，即可免費獲贈Danish Toastｍ一份，不過大家留意需提前一天預約。

Holly Brown Coffee Roasters

優惠日期：即日至另行通知

地點：

荔枝角長順街15號D2 Place TWO地下1號舖

尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期2樓228號舖（Cabin Crew Coffee）

官方網站【按此】

備註：需提前1天預訂

▲ Holly Brown生日優惠送免費Danish Toast一份 。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜25. LIFETASTIC

LIFETASTIC會員可享有生日優惠，「銀會員」可於生日月份享有1次8折餐飲優惠，及免費件裝蛋糕1件；「金會員」除了享有8折優惠外，更可免費獲贈原個小尺寸蛋糕1個，但注意需要於3天前預訂。

LIFETASTIC

地址：LIFETASTIC全線分店

優惠日期：即日至另行通知

預約電話：3611 9766

官方網站【按此】

備註：

-需最少3天前預訂。

▲ LIFETASTIC會員可享有生日優惠。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜26. 一鍋堂



一鍋堂推出會員專享生日優惠，凡於生日當月惠顧，即可享以下優惠：

人數 優惠內容 適用時段 4人或以上 惠顧午市100分鐘套餐或晚市Lv2或以上火鍋放題套餐，壽星可享免費 星期一至三，公眾假期以外的任何時段；星期四至日及公眾假期，適用於午市及7時前離座或9時後入座的晚市時段 6人或以上 任食火鍋可享8折 星期日至四，公眾假期除外 4位或以上 任何晚市火鍋套餐可享85折 星期日至四，公眾假期除外 1位或以上 任食火鍋可享9折 午市100分鐘或晚市120分鐘放題的任何時段 6位或以上 任食火鍋免費延長至2.5小時 星期一四至日，公眾假期除外 10位或以上 任食火鍋免費延長至3小時 適用於星期一四至日 ，公眾假期除外

一鍋堂

優惠日期：即日至另行通知

地址：

葵芳旗艦店：興芳路223號新都會廣場6樓601-610（電話：3618 8219）

荃灣總店：眾安街55號大鴻輝中心19樓（電話：2408 3771）

旺角豉油街分店：豉油街104號XX Arcade東翼2樓（電話：8300 2868）

旺角瓊華分店：彌敦道620-628號瓊華中心6樓（電話：3618 8161）

Facebook專頁【按此】

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10月生日優惠飲食篇｜27. 平昌 BBQ Mongkok

壽星於生日當天，或前後3天，讚好餐廳Facebbok或Instagram專頁，並於給帳時出示身份證，壽星即可享有75折優惠及免切生日蛋糕餅費。

平昌 BBQ Mongkok

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心（CTMA）13樓

電話：2612 1682

Facebook專頁【按此】

Instagram專頁【按此】

▲ 平昌 BBQ Mongkok生日優惠，壽星即可享有75折及免切生日蛋糕餅費。（Instagram@pyeongchangkoreanbbq）

10月生日優惠飲食篇｜28. 白石BBQ燒烤場

只要於生日月份前一個月免費登記成為會員，生日當月與同行朋友消費滿$1,500，即送金牌乳豬一隻。要注意的是生日優惠須於3日前經網上預訂。

白石BBQ燒烤場

優惠日期：即日起至另行通知

地址： 馬鞍山白石第1950號

電話：2744 8188

官方網站【按此】

備註：

-生日月份前一個月成為會員

-須提前3日前於網上預訂

▲ 白石BBQ燒烤場，壽星消費滿指定金額，即送金牌乳豬一隻。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜29. 龍鼓灘海邊BBQ

由即日起至2024年11月30日，壽星們只要於生日當天或前7日惠顧，便可享免費無限時燒烤。4位同行送照相館照、玩巨型扭蛋機、巨型夾公仔機，8人同行再送生日拉炮。

龍鼓灘海邊BBQ

優惠日期：即日起至11月30日

地址：屯門龍鼓灘136地段（龍鼓灘巴士總站對面）

電話：5601 1002

官方網站【按此】

▲ 龍鼓灘海邊BBQ生日優惠，壽星可享免費無限時燒烤。（Facebook圖片）

10月生日優惠飲食篇｜30.大欖燒烤

大欖燒烤推出生日優惠，凡於生日正日、前或後1日與5位朋友同行惠顧「港式燒烤」，壽星出示身分證明文件便可免費，同行朋友也可獲啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠，要留意優惠只適用於星期一至五.，不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子，並且需在使用前1天預訂。

另外，壽星於生日正日、前或後7日內惠顧，除上述優惠，也可獲贈無酒精香檳或莎莉蛋糕。

大欖燒烤

優惠日期：即日起至另行通知

地址：大欖大欖涌村385地段

電話：2613 1811

官方網站【按此】

備註：

-生日優惠須最少3日前預訂

-設有不適用日子

▲ 大欖燒烤生日優惠，壽星出示身分證明文件便可免費。（Facebook圖片）

10月生日優惠飲食篇｜31. 蝦立方

室內釣假場蝦立方推出生日優惠，只要於生日前後3日，2人或以上同行，即可享免費釣蝦3小時。

蝦立方

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D & E室

電話：3565 4233

Facebook專頁【按此】

▲ 蝦立方生日優惠，2人或以上同行，即可享免費釣蝦3小時。（Facebook@蝦立方）

10月生日優惠飲食篇｜32. 阿翁火鍋館

喜歡打邊爐的壽星千萬不要錯過！只要於生日月份惠顧晚市火鍋，3至4人同行，壽星便可享半價優惠，5位或以上，壽星即可免費，若多於1位生日者，另一位生日者便可獲半價優惠。

阿翁火鍋館

優惠日期：即日起至另行通知

地址：阿翁火鍋館各分店

Facebook專頁【按此】

▲ 生日月份惠顧晚市火鍋，3至4人同行，壽星便可享半價 。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜33. Yakiniku.homura 焼肉焔

壽星只要於生日月份惠顧餐廳，即可享生日禮遇：肉肉蛋糕或霜降小牛排2選1。

Yakiniku.homura 焼肉焔

優惠日期：即日起至另行通知

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A, 2253B, 2255及2256A號舖

查詢：2330 3881

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10月生日優惠飲食篇｜34. 炉端燒

炉端燒慶祝套餐提供多款時令美食，包括雜錦燒烤小吃、特上刺身盛及時令生蠔，更有各款爐端燒美饌，如A4宮崎牛肉、美國西冷牛扒、日本黑豚腩肉等。餐廳亦推出生日優惠，2人或以上惠顧餐廳，即可免費獲贈達魔爆破蛋糕一個，要注意生日優惠需於3天前預訂，且慶祝套餐為網上商店限定。

炉端燒

優惠日期：即日起至另行通知

地址：海濱廣場二期地下

電話：2996 8438

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備註：

- 生日優惠須最少3日前預訂。

- 慶祝套餐為網上商店限定。

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10月生日優惠飲食篇｜35.京都勝牛

只要於網上成功登記為CDG Privilege會員，即可享$200餐飲消費額，生日月份內惠顧主餐牌可享一次75折優惠、生日甜品一份，及1.5倍積分。要留意生日優惠只適用於每枱最多六位客人，而Cafe Deco Group旗下的餐廳均可享有生日優惠。

京都勝牛

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港全線分店

Facebook專頁【按此】



備註：

- 只適用於每枱最多六位客人

- 優惠適同於Cafe Deco Group旗下其他餐廳

▲ 壽星於生日月份內惠顧京都勝牛主餐牌可享一次75折優惠。（Facebook圖片）

10月生日優惠飲食篇｜36. 燒肉男 Yakiniku Otoko

生日壽星只要於生日當月前往燒肉男慶祝，惠顧任何燒肉放題套餐，便可獲贈鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件。要留意的是，此優惠只適用於屯門及將軍澳分店，並且需提早預訂座位。

燒肉男 Yakiniku Otoko

優惠日期：即日至另行通知

地址：

將軍澳 Park Central 1樓135號舖（電話：9767 1789）

屯門鄉事會路88號The Parkville 1樓12B鋪（電話：9338 3531）

Facebook專頁【按此】

備註：

-須提早預訂

▲ 壽星可獲贈鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件。（instagram@yakiniku.otoko）

10月生日優惠飲食篇｜37. 牛舞

壽星凡於生日當日正日前7日或後7日，惠顧牛舞任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」一客，除此之外，四人一同惠顧，壽星可享免費。

牛舞日本燒肉 ‧ 涮涮鍋放題

優惠日期：即日至另行通知

地址：

銅鑼灣店：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖（電話：3621 0341）

觀塘店：觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓（電話：3974 5590）

元朗店：元朗元龍街9號一期1樓1073號舖形點（電話：2813 2382）

官方網站【按此】

▲ 壽星凡惠顧牛舞任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」一客。（官方圖片）

10月生日優惠飲食篇｜38. 熊本牛鍋



壽星凡於生日月份，3位或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐或澳9和牛套餐。要留意生日優惠需至少提早一日前預訂。



熊本牛鍋

優惠日期：即日至另行通知

地址：

尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖（Whatsapp：9432 4188）

元朗安寧路38號世宙24號舖（Whatsapp：5236 3638）

Facebook專頁【按此】

備註：

-須至少一日前預訂

-生日優惠另收正價加一服務費

▲ 3位或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐或澳9和牛套餐。（相關機構圖片）

【10月生日優惠好去處 親子玩樂篇】

10月生日優惠玩樂篇｜39. 海洋公園

海洋公園希望每位生日之星可以度過難忘愉快的一天，各位香港居民只需於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當天，於公園票務部出示網上預約確認二維碼，以及自己的有效香港身份證明文件或出生證明書，享用免費即日入場優惠。如果生日當天適逢遇上公園休園日，生日優惠日期可順延至同週的下一個公園開放日。

海洋公園

地址：香港黃竹坑黃竹坑道180號

官方網站【按此】

▲ 生日之星可於生日當日享用海洋公園免費即日入場優惠。（istock圖片）

10月生日優惠玩樂篇｜40. 香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園雖不提供壽星免費入場優惠，但仍有不少生日禮遇。由即日起至12月17日，生日正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，即可獲一張免費迪士尼樂園門票，以及獲贈迪士尼主題蛋糕造型毛巾和生日卡。壽星們於入園前登記，入園後可享免費生日紋身和生日襟章，也可到小鎮雪糕店享用雪糕，店員會為你的雪糕免費插上「Duffy與好友」的生日小牌。另外，於指定餐廳享用咖啡，更可品嚐到特製「奇妙生日泡沫咖啡」。

香港迪士尼樂園酒店

地址：大嶼山神奇道

官方網站【按此】

▲ 生日正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，即可獲一張免費迪士尼樂園門票。（官方圖片）

10月生日優惠玩樂篇｜41. 昂坪360

即日至2024年12月31日，持香港身份證的賓客如在昂坪360已編定保養及維修日當日生日，可於其生日月份內任何其他日子蒞臨昂坪360，免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。

昂坪360

地址：昂坪360東涌纜車站及昂坪纜車站

官方網站【按此】

備註：

- 優惠並不適用於網上、旅行社或昂坪360纜車站以外之任何售票地點。

- 不可與其他推廣優惠同時使用。

▲ 壽星當日可免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。（官方圖片）

10月生日優惠玩樂篇｜42. 香港杜莎夫人蠟像館

即日起至2024年12月31日，香港居民於生日當天、生日前7天或生日後7天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價$329享受「買一享四優惠」，優惠包括入場門票2張、VIP數碼照通行證1張，以及名人紀念冊1本。

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

官方網站【按此】

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10月生日優惠玩樂篇｜43. 天際100

由即日起至12月30日，香港居民於生日月份帶同一位親友，以生日同行55折優惠購買門票，壽星即可免費換領標準門票入場，而同行親友55折優惠名額最多3位。另外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 購買餐單的食品、惠顧禮品店指定正價產品可享8折優惠。

天際100

優惠日期：即日起至12月30日

地址：香港九龍柯士甸道西1 號環球貿易廣場100 樓

官方網站【按此】

備註：

- 生日同行優惠名額最多3位。

▲ 天際100生日優惠，與親友以生日同行55折優惠購買門票，壽星即可免費換領標準門票入場。（Klook圖片）

10月生日優惠玩樂篇｜44. 大富翁夢想世界

位於山頂的大富翁夢想世界，是為全球首間大富翁主題館，一直以來都是親子好去處的熱門地！凡於當月生日的壽星與至少1位同行親友，在進場前讚好官方Facebook專頁，即可享有生日同行8折優惠購買成人門票（優惠價$208），而生日壽星憑香港身份證，可獲贈生日免費門票1張。

大富翁夢想世界

優惠日期：即日至2024年12月31日

地址：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

官方網站【按此】

備註：優惠不適用於12月25-26日

▲ 位於山頂的大富翁夢想世界推出生日優惠，壽星與同行親友可享8折優惠購買成人門票。（Klook圖片）

10月生日優惠玩樂篇｜45. PowerPlay Arena

PowerPlay Arena會員於生日當日增值$100或以上，可獲扭蛋抽獎機會一次，當中的禮品包括神秘精美扭蛋、免費飄移車體驗、免費The BattleField Zone A體驗、及免費攤位遊戲。

PowerPlay Arena

優惠日期：即日起至另行通知

地址：荔枝角長順街15號

官方網站【按此】

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10月生日優惠玩樂篇｜46. AME Stadium

喜歡運動和電競的壽星，於生日月份到K11 AME Stadium即可享Premium Economy Pass （特選經濟票）一張，體驗E-Skiing以及任選其他2款項。

優惠日期：即日起至另行通知

地點：K11購物藝術館2樓223號鋪

電話／WhatsApp：6824 5526

官方網站【按此】

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10月生日優惠玩樂篇｜47. 高先電影院

只要成為高先電影院會員，在生日當月即可免費獲贈戲票贈劵一張。

高先電影院

優惠日期：即日起至另行通知

地址：堅尼地城吉席街2號

官方網站【按此】

10月生日優惠玩樂篇｜48. Cinema City

成為Cinema City VIP會員，生日月份將會獲贈1,000積分，積分可免費換領戲飛1張。

Cinema City

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cinema City全線戲院

官方網站【按此】

10月生日優惠玩樂篇｜49. 嘉禾院線

嘉禾院線推出會員生日優惠，只要成為嘉禾院線會員，在生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券。

嘉禾院線

優惠日期：即日起至另行通知

地址：嘉禾院線全線戲院

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【10月生日優惠 親子購物篇】

10月生日優惠購物篇｜50. Uniqlo

只要登記成為Uniqlo會員，生日月份便可免費獲一張$50優惠劵到Uniqlo帳號，只要於生日月份單一消費滿$500，即可使用，於門市使用時只需打開Uniqlo APP出示相關優惠券即可，生日優惠同樣適用於網上商店。

Uniqlo

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Uniqlo全線分店

官方網站【按此】

▲ 只要登記成為Uniqlo會員，生日月份便可免費獲一張$50優惠劵到Uniqlo帳號。（朗豪坊官網圖片）

10月生日優惠購物篇｜51. GU



登記成為GU會員，生日月份便會可收到優惠，購物滿$300元正即減30元，優惠只適用於線上訂單。



GU

優惠日期：即日起至另行通知

地址：GU網上店舖【按此】

備註：

-只適用於線上訂單

-使用有效期限為獲得優惠券起計算30天

▲ 登記成為GU會員，生日月份便會可收到優惠。（Facebook@GU Hong Kong）

10月生日優惠購物篇｜52. DON DON DONKI



只要下載用Donki手機App並登記成為會員，生日時便可獲贈一份驚喜禮物，包括精選產品或現金優惠券。



DON DON DONKI

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線Don Don Donki分店

▲ 登記成為DONKI會員，生日時便可獲贈一份驚喜禮物。（官方圖片）

9月生日優惠購物篇｜53. Nike

登記成為Nike會員，生日當日便可收到$100折扣優惠碼，由收到日期起計至30日內，在Nike購物即可享$100折扣。

Nike

優惠日期：即日起至另行通知

地址：指定Nike店舖【按此】

官方網站【按此】

▲ 登記成為Nike會員，生日當日便可收到$100折扣優惠碼。（海港城官網圖片）

10月生日優惠購物篇｜54. Adidas

登記成為Adidas「adiClub」銅卡或以上會員，生日即可享高達$200生日優惠券。

優惠日期：即日起至另行通知

官方網站【按此】

▲ 登記成為Adidas會員，生日可享高達$200生日優惠券。（官方圖片）

10月生日優惠購物篇｜55. AEON

AEON會員可於生日月份到任何店內顧客服務台，持會員卡換領「生日折扣全日通」一張。憑此全日通於生日月份內選取任何一日無限次享有95折購物折扣優惠。

優惠日期：即日起至另行通知

地址：AEON全線分店

官方網站【按此】

▲ AEON會員可持會員卡換領「生日折扣全日通」一張。（官方圖片）

10月生日優惠購物篇｜56. MUJI

壽星在生日前一個月，完成MUJI passport APP內的生日登錄，生日當月的第1日便可獲2張生日電子優惠券，包含生日購物金150元電子優惠券1張，當月到門市消費滿1,000元即使用；以及餐飲門市（Café&Meal MUJI、Café MUJI）用餐9折券1張。

MUJI 無印良品

優惠日期：即日起至另行通知

地址：MUJI全線無印良品分店

官網詳情【按此】

▲ MUJI生日優惠，生日當月的第1日便可獲2張生日電子優惠券。（官方圖片）

10月生日優惠購物篇｜57.誠品香港

誠品亦有推出生日優惠，只要下載誠品APP，登入後到「兌換」頁面即可獲電子優惠券。金卡會員憑券於誠品書店單次消費者滿$250，即可享85折優惠，而黑卡會員則可享8折優惠。優惠券使用日期為生日當月至下月底。

誠品香港

優惠日期：即日起至另行通知

地點：誠品書店全線分店

官方網站【按此】

▲ 誠品香港生日優惠，只要下載誠品APP，登入後到「兌換」頁面即可獲電子優惠券。（官方圖片）

10月生日優惠購物篇｜58.彌明生活百貨

彌明生活百貨會員累積消費金額滿$300以上，即可獲贈指定美妝用品，另外，購買指定美妝品牌或療程，最低可享半價優惠。要留意累積金額由去年生日起計算。

優惠日期：即日起至另行通知

地點：彌明生活百貨全線分店

官方網站【按此】

▲ 彌明生活百貨會員累積消費金額滿$300以上，即可享生日優惠。（官方圖片）

10月生日優惠購物篇｜59. 友和

只要於生日前一個月登記成為友和YOHO電器會員，生日當月便可經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500或以上，輸入指定優惠碼，即可減$50。另外，會員在生日月份內購買指定產品，輸份指定優惠碼，更可再多減$100。

友和

優惠日期：即日起至另行通知

地址：友和全線分店

官網詳情【按此】

▲ 登記成為友和YOHO電器會員，生日當月便可經電郵收到生日電子優惠券。（官方圖片）

10月生日優惠購物篇｜60. 豐澤

只要透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份到豐澤門市或網店消費滿$500， 即可享$50折扣優惠，而iClub VIP會員則可享$100折扣優惠。

豐澤

優惠日期：即日起至另行通知

地址：豐澤全線門市及網店

官網詳情【按此】

▲ 生日月份到豐澤門市或網店消費滿$500， 即可享$50折扣優惠。（官方圖片）

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