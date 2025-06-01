6月生日好去處2025｜6月份70+生日優惠好去處　免費玩迪士尼/自助餐/燒肉

【6月生日優惠2025/親子生日好去處/生日自助餐優惠2025/生日酒店優惠】生日不知道去邊玩？6月壽星可以和親友去餐廳、酒店一起慶祝生日，不少地方都有生日優惠，包括免費火鍋、免費玩主題樂園、免費生日蛋糕！即睇6月生日優惠！

【6月生日優惠好去處 飲食篇】

6月生日優惠飲食篇｜1. 都會海逸酒店

都會海逸酒店推出6月生日之星優惠，只要於eshop預訂酒店自助午餐或自助晚餐，並付全費預訂，生日之星便可享半價優惠，以及免費獲贈生日甜品拼盤一份，同行的3位客人亦可享7折優惠。8位或以上同行，則其中兩位生日之星可享半價優惠，生日客人須於惠顧時出示有效身份證明文件。

都會海逸酒店

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

優惠日期：即日起至另行通知

電話：3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882

官方網站【都會海逸酒店】

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6月生日優惠飲食篇｜2. 半島酒店

半島酒店為各位送上「快樂生辰獎賞」，讓大家可以度過一個難忘的生日。每位慶祝生日的顧客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐2位即可獲贈生日蛋糕1個；惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋1個。

半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店大堂茶座

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2696 6772／2696 6693

官方網站【半島酒店】

▲ 生日優惠好去處2025｜凡惠顧半島酒店大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜3. 九龍東皇冠假日酒店

位於九龍東皇冠假日酒店的餐廳星幕十分值得慶祝生日、結婚周年、拍拖紀念日等。凡惠顧晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞！每晚限量供應，優惠須提前一日預訂。

新地會會員於生日之月份與其他3位或以上付全費之成人，於星期一至五午市及星期一至四晚市惠顧尚廚、紫粵軒或星幕，生日者可享5折，其餘3位客人可享85折優惠及免費獲贈紅酒或白酒一枝。各位要留意，生日優惠須於一天前預訂。

九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

優惠日期：即日起至另行通知

電話：3983 0688

官方網站【九龍東皇冠假日酒店】、【新地會】

備註：

- 生日優惠須最少1日前預訂。

- 餐飲優惠不適用於周末、公眾假期及前夕、節日及不適用日子。

▲ 生日優惠好去處2025｜凡惠顧九龍東皇冠假日酒店晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜4. The Mira餐廳Yamm

各位生日之星於生日一周內與朋友同行，惠顧Yamm自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。優惠須提前預訂。

The Mira餐廳Yamm

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 5樓

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2315 5111 / 9049 7122（WhatsApp）

官方網站【The Mira餐廳Yamm】

備註：

- 須最少1日前預訂。

- 訂座時說明「Birthday Celebration」以享優惠。

▲ 生日優惠好去處2025｜凡惠顧Yamm自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。（官方圖片）

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6月生日優惠飲食篇｜5. The Mira餐廳WHISK

The Mira與各位生日之星慶賀生日的難忘一刻，凡於生日該月與朋友同行惠顧晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。

The Mira餐廳WHISK

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong地下大堂

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2315 5999 / 6273 3588（WhatsApp）

官方網站【The Mira餐廳WHISK】

備註：

- 須最少1日前預訂。

- 訂座時說明「WHISK Birthday Celebration」以享優惠。

▲ 生日優惠好去處2025｜凡惠顧Yamm自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜6. 歷山酒店

歷山酒店推出生日獎賞優惠，每6位成人惠顧歷山餐廳自助午餐或晚餐，其中1位當月壽星即可免費享用自助餐！此外，2位至6位成人惠顧歷山餐廳自助午餐或晚餐，當月生日壽星可獲贈半磅生日精選蛋糕1個；7位成人或以上，當月生日壽星則可獲贈1磅生日精選蛋糕1個。

歷山酒店

地址：北角城市花園道32號

優惠日期：即日起至另行通知

電話：3893 2868

官方網站【歷山酒店】

備註：

- 1磅生日蛋糕優惠須於2天前預訂。

- 折扣優惠不適合指定日子。

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6月生日優惠飲食篇｜7. 香港會議展覽中心中庭

由即日起中庭推出生日賞你食優惠，凡4位或以上顧客一起與當月生日壽星到中庭享用晚餐，並消費滿1,000元，生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。

中庭

地址：灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2582 7332

官方網站【會展中庭】

備註：

- 茶芥及加一服務費另外計算。

- 每枱只限一位享有優惠。

- 設有不適用日期。

▲ 生日優惠好去處2025｜由即日起至12月30日， 中庭推出生日賞你食優惠。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜8. 帝逸酒店Alva House

壽星只要於生日當月在帝逸酒店官網預訂餐廳Alva House，並輸入優惠「ALVABDAY」，即可享6人同行，1人免費優惠及贈送生日甜品。

帝逸酒店Alva House

優惠日期：即日起至2025年12月31日

地址：香港沙田源康街1號1樓

電話：3653 1168

官方網站【帝逸酒店】

備註：

-預訂時需輸入優惠碼「ALVABDAY」

▲ 生日優惠好去處2025｜帝逸酒店Alva House推出生日優惠，只要於生日當月在官網預訂時輸入指定優惠碼，即享6人同行1人免費。（官網圖片）

6月生日優惠飲食篇｜9. 香港港麗酒店

由即日起，Sino Club會員於生日月份可到香港港麗酒店指定餐廳尊享生日優惠，當中包括食品及飲品8折優惠、免費生日蛋糕一個。另外2人或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒一杯，4位或以上客人惠顧則可獲贈精選美酒一瓶。

香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

優惠日期：即日至另行通知

電話：2822 8870（金葉庭）／2822 8801（意寧谷）／

2822 8891（樂聚廊）／2822 8890（咖啡園）

官方網站【香港港麗酒店】

備註：優惠不適用於節慶日子

▲ 生日優惠好去處2025｜會員於生日當月到香港港麗酒店指定餐廳即可享生日優惠。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜10. 香港百樂酒店

香港百樂酒店Park café推出「百」變「台」味自助午餐，每4位或以上惠顧，一位當月的生日之星可免費享用一次，同行賓客可享8折優惠。

香港百樂酒店

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

優惠日期：即日起至2025年7月2日

電話：2731 2168 / 6588 0682（WhatsApp）

預訂網址：【自助午餐】

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6月生日優惠飲食篇｜11. 黃金海岸酒店

黃金海岸酒店推出生日優惠，凡於生日當月惠顧黃金海岸酒店沙嗲軒可獲贈半打沙嗲串；惠顧海岸扒房即送Prosecco氣泡酒2杯；而入住黃金海岸酒店，即可獲贈迷你生日蛋糕1份。

黃金海岸酒店

地址：青山公路青山灣段1號Castle Peak黃金海岸Gold Coast 1號

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2452 8822（沙嗲軒） / 2452 8636（海岸扒房）

官方網站【黃金海岸酒店】

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6月生日優惠飲食篇｜12. 黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠，普通會員於生日月份攜同2位成人親友以正價惠顧自助午餐或晚餐，其中一位顧客可享免費自助午餐或晚餐優惠；而尊尚會員除了免費優惠外，更獲贈半磅生日蛋糕一個。另外，入住酒店可享最優惠房價8折優惠及獲贈餐酒一瓶。

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

地址：青山公路青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地下

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2452 8448

官方網站【黃金海岸酒店聆渢咖啡廳】

▲ 生日優惠好去處2025｜黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜13. 愉景灣酒店

愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge推出生日優惠，凡預約4位或以上訂座之自助晚餐及於生日當月惠顧，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。不過要注意，蛋糕需提前2天預約，用餐當日亦須出示證明文件。

愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge

地址：愉景灣海澄湖畔路88號

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2295 8299／6317 3526（WhatsApp）

官方網站【愉景灣酒店】

備註：蛋糕須提前2日預訂

▲ 生日優惠好去處2025｜愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge推出生日優惠。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜14. 城景國際酒店

城景國際City Café推出「環球美饌自助午餐」及「鴨肝和牛‧海鮮自助晚餐」生日優惠，顧客可於生日正日及前後3天，出示身份證明文件，便可獲贈半磅生日蛋糕一個，要留意生日優惠需於入座前2天預訂。

城景國際酒店 City Cafe

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓

優惠日期：即日起至6月30日

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3286

官方網站【城景國際酒店】

備註：須提前2日預訂

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6月生日優惠飲食篇｜15. Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠，只要於48小時前訂座並說明享用此優惠，2人或以上惠顧，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐，生日之星即可享迷你Blue Box蛋糕及15分鐘旗艦店體驗，須注意優惠只於中午12時後供應！

Tiffany Blue Box Cafe

地址：九龍尖沙咀北京道1號大堂207-208號鋪

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2362 9828

官方網站【Tiffany Blue Box Cafe】

備註：

-優惠不適用於下午2時至6時之預訂

-須於至少2日前訂座

-設有不適用日子

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6月生日優惠飲食篇｜16. 彬玉SUGIDAMA

壽司郎旗下居酒屋「杉玉SUGIDAMA」推出1月生日優惠，壽星只需於生日當天惠顧任何一間分店消費滿$70（以加一後計算），並追蹤杉玉Facebook或Instagram，即可享免費獲贈生日驚喜甜品拼盤及一張即影即有照片，數量有限，送完即止。

彬玉SUGIDAMA

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全港所有分店

【彬玉SUGIDAMA facebook專頁】【彬玉SUGIDAMA Instagram專頁】

▲ 生日優惠好去處2025｜壽司郎旗下居酒屋「杉玉SUGIDAMA」推出12月生日優惠。（Facebook@Sugidama HK 香港杉玉）

6月生日優惠飲食篇｜17. Lady Nara

Lady Nara推出生日半價優惠，當月生日之星於訂座時輸入指定優惠碼「ALASKA50」，並以4人或以上惠顧晚市，即可以半價享用泰茶火焰雪山一客（原價$188）。

Lady Nara

優惠日期：即日至另行通知

地址： 香港尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店

電話： 2153 3730

官方網站【Lady Nara】

備註：

-訂座時需輸入優惠碼「ALASKA50」。

-只限晚市4人或以上之預約，需提前2天預訂。

▲ 生日優惠好去處2025｜Lady Nara推出生日半價優惠，當月生日之星於訂座時輸入指定優惠碼即可享有優惠。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜18. La Famille

La Famille每月會選出一日進行生日之星優惠，當日壽星只要在指定期間，到活動網站進行簡單登記，即有機會獲贈戚風小蛋糕一個。

La Famille

官方網站【La Famille】

▲ 生日優惠好去處2025｜La Famille每月會選出一日進行生日之星優惠。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜19. 西樹泡芙

只要於生日當日向店員出示有效的生日證明及掃描QR code加入WhatsApp群組，即可獲特濃泡芙一個，每人僅限領取一次，數量有限，送完即止。

西樹泡芙

優惠日期：即日至另行通知

地址：西樹泡芙全線分店

官方網站【西樹泡芙】

▲ 生日優惠好去處2025｜西樹泡芙生日優惠送特濃泡芙一個。（IG@chezchoux）

6月生日優惠飲食篇｜20. Cafe Deco Group

Cafe Deco Group旗下餐廳推出生日優惠，成功登記成為CDG Privilege會員，除了可獲迎新獎賞外，生日惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次及送甜品一客。

Cafe Deco Group

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cafe Deco Group旗下餐廳

官方網站【Cafe Deco Group】

▲ 生日優惠好去處2025｜登記成為CDG Privilege會員，生日惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次及送甜品一客。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜21. Bistro Bloom

凡惠顧Bistro Bloom半自助晚餐或精選晚餐，4人同行可享1人免費優惠，免費套餐會以最低價錢的套餐計算。

Bistro Bloom

優惠日期：即日起至另行通知

Mr. Steak 分店：

Bistro Bloom 分店：

【Bistro Bloom Facebook專頁】

▲ 生日優惠好去處2025｜壽星只要於生日當月惠顧Bistro Bloom半自助晚餐或精選晚餐，4人同行可享1人免費優惠。（Facebook圖片）

6月生日優惠飲食篇｜22. THE MATCHA TOKYO

只要下載KABU PASS並成功登記成為會員，生日當天便可領取優惠，並於生日當月前往THE MATCHA TOKYO任何一間分店，即可免費獲贈抹茶軟雪糕一份。

THE MATCHA TOKYO

優惠日期：即日起至另行通知

地址：THE MATCHA TOKYO全線分店

【THE MATCHA TOKYO Facebook專頁】【THE MATCHA TOKYO Instagram專頁】

▲ 生日優惠好去處2025｜只要下載KABU PASS並成功登記成為會員，生日當天便可領取優惠，免費獲贈抹茶軟雪糕一份。（IG圖片）

6月生日優惠飲食篇｜23. 麥當勞

只要登記成為麥當勞APP會員，於生日當月便可收到專享優惠券，購買任何食品即送新地、或蘋果批、或中薯條一份。

麥當勞

優惠日期：即日至另行通知

地址：麥當勞全線分店

官方網站【麥當勞】

6月生日優惠飲食篇｜24. 大快活

只要下載大快活APP並登記成為會員，可於生日當月收到生日優惠劵，以$9.9換領指定的早餐或下午茶套餐。

大快活

優惠日期：即日至另行通知

地址： 大快活全線分店

官方網站【大快活】

6月生日優惠飲食篇｜25. Starbucks

Starbucks綠星會員於生日當月會在APP內收到電子優惠券，免費獲享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕，另外，購買任何特濃咖啡手調飲品，即可額外獲享1份特濃咖啡。

Starbucks

優惠日期：即日至另行通知

地址：Starbucks全線分店

官方網站【Starbucks】

▲ 生日優惠好去處2025｜Starbucks綠星會員於生日當月會在APP內收到電子優惠券，免費獲享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕。（IG圖片）

6月生日優惠飲食篇｜26. Pacific Coffee

下載Pacific Coffee Hong Kong APP，並登記成為會員，於生日月份內到任何一間分店，即可換領蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯。大家要留意，若Perfect Cup卡帳戶內沒有任何儲值金額及累積積分時，則不可兌換此生日優惠。

Pacific Coffee

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Pacific Coffee任何一間分店

官方網站【Pacific Coffee】

▲ 生日優惠好去處2025｜下載Pacific Coffee Hong Kong APP，並登記成為會員，於生日月份內到任何一間分店，即可換領蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯。（IG圖片）

6月生日優惠飲食篇｜27. Pizza Hut

只要登記成為Pizza Hut會員，即可享有生日優惠，普通會員可獲$50現金劵，而金會員則可獲$100現金劵，及免費普通批一個。

Pizza Hut

優惠日期：即日至另行通知

官方網站【Pizza Hut】

▲ 生日優惠好去處2025｜只要登記成為Pizza Hut會員，即可享有生日優惠。（相關機構圖片）

6月生日優惠飲食篇｜28. Dough Bros Pizza & Doughnuts

人氣外賣Pizza冬甩店「Dough Bros Pizza & Doughnuts」推出生日優惠，只要加入Dough Bros會員即可免費獲贈價值$50 Dough Dollars及免費Pizza一份。

Dough Bros Pizza & Doughnuts

優惠日期：即日至另行通知

地址：Dough Bros Pizza & Doughnuts全線分店

官方網站【Dough Bros Pizza & Doughnuts】

▲ 生日優惠好去處2025｜Dough Bros推出生日優惠，贈送免費Pizza及價值$50 Dough Dollars。（IG@doughbroshk）

6月生日優惠飲食篇｜29. Holly Brown Coffee Roasters

人氣甜品店Holly Brown亦推出生日優惠，凡於生日當月惠顧Holly Coffee Roaster，即可免費獲贈Danish Toastｍ一份，不過大家留意需提前一天預約。

Holly Brown Coffee Roasters

優惠日期：即日至另行通知

地點：

荔枝角長順街15號D2 Place TWO地下1號舖

尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期2樓228號舖（Cabin Crew Coffee）

【Holly Brown Coffee Roasters Facebook專頁】

備註：需提前1天預訂

▲ 生日優惠好去處2025｜Holly Brown生日優惠送免費Danish Toast一份 。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜30. LIFETASTIC

LIFETASTIC會員可享有生日優惠，「銀會員」可於生日月份享有1次8折餐飲優惠，及免費件裝蛋糕1件；「金會員」除了享有8折優惠外，更可免費獲贈原個小尺寸蛋糕1個，但注意需要於3天前預訂。

LIFETASTIC

地址：LIFETASTIC全線分店

優惠日期：即日至另行通知

預約電話：3611 9766

官方網站【LIFETASTIC】

備註：

-需最少3天前預訂。

▲ 生日優惠好去處2025｜LIFETASTIC會員可享有生日優惠。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜31. BEANS Coffee

凡於生日當月到BEANS Coffee惠顧堂食，即可獲贈自家製蛋糕一件，且優惠可無限次使用。

BEANS Coffee

地址：BEANS Coffee 全線分店

優惠日期：即日至另行通知

官方網站【BEANS Coffee】

備註：

-結帳時向店員出示本月生日證明

▲ 生日優惠好去處2025｜凡於生日當月到BEANS Coffee惠顧堂食，即可獲贈自家製蛋糕一件。（Facebook圖片）

6月生日優惠飲食篇｜32. 一鍋堂

一鍋堂推出會員專享生日優惠，凡於生日當月惠顧，即可享以下優惠：

人數 優惠內容 適用時段 4人或以上 惠顧午市100分鐘套餐或晚市Lv2或以上火鍋放題套餐，壽星可享免費 星期一至三，公眾假期以外的任何時段；星期四至日及公眾假期，適用於午市及7時前離座或9時後入座的晚市時段 6人或以上 任食火鍋可享8折 星期日至四，公眾假期除外 4位或以上 任何晚市火鍋套餐可享85折 星期日至四，公眾假期除外 1位或以上 任食火鍋可享9折 午市100分鐘或晚市120分鐘放題的任何時段 6位或以上 任食火鍋免費延長至2.5小時 星期一四至日，公眾假期除外 10位或以上 任食火鍋免費延長至3小時 適用於星期一四至日 ，公眾假期除外

一鍋堂

優惠日期：即日至另行通知

地址：

【一鍋堂Facebook專頁】

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6月生日優惠飲食篇｜33. 平昌 BBQ Mongkok

壽星於生日當天，或前後3天，讚好餐廳Facebbok或Instagram專頁，並於給帳時出示身分證，壽星即可享有75折優惠及免切生日蛋糕餅費。

平昌BBQ Mongkok

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心（CTMA）13樓

電話：2612 1682

【平昌BBQ Facebook專頁】【平昌BBQ Instagram專頁】

▲ 生日優惠好去處2025｜平昌 BBQ Mongkok生日優惠，壽星即可享有75折及免切生日蛋糕餅費。（Instagram@pyeongchangkoreanbbq）

6月生日優惠飲食篇｜34. 白石BBQ燒烤場

只要於生日月份前一個月免費登記成為會員，生日當月與同行朋友消費滿$1,500，即送金牌乳豬一隻。要注意的是生日優惠須於3日前經網上預訂。

白石BBQ燒烤場

優惠日期：即日起至另行通知

地址： 馬鞍山白石第1950號

電話：2744 8188

官方網站【白石BBQ燒烤場】

備註：

-生日月份前一個月成為會員

-須提前3日前於網上預訂

▲ 生日優惠好去處2025｜白石BBQ燒烤場，壽星消費滿指定金額，即送金牌乳豬一隻。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜35. 大欖燒烤

大欖燒烤推出生日優惠，凡於生日正日、前或後1日與5位朋友同行惠顧「港式燒烤」，壽星出示身分證明文件便可免費，同行朋友也可獲啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠，要留意優惠只適用於星期一至五，不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子，並且需在使用前1天預訂。

另外，壽星於生日正日、前或後7日內惠顧，除上述優惠，也可獲贈無酒精香檳或莎莉蛋糕。

大欖燒烤

優惠日期：即日起至另行通知

地址：大欖大欖涌村385地段

電話：2613 1811

官方網站【大欖燒烤】

備註：

-生日優惠須最少3日前預訂

-設有不適用日子

▲ 生日優惠好去處2025｜龍鼓灘海邊BBQ生日優惠，壽星可享免費無限時燒烤。（Facebook圖片）

6月生日優惠飲食篇｜36. 蝦立方

室內釣假場蝦立方推出生日優惠，只要於生日前後3日，2人或以上同行，即可享免費釣蝦3小時。

蝦立方

優惠日期：即日起至另行通知

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D & E室

電話：3565 4233

【蝦立方Facebook專頁】

▲ 生日優惠好去處2025｜蝦立方生日優惠，2人或以上同行，即可享免費釣蝦3小時。（Facebook@蝦立方）

6月生日優惠飲食篇｜37. 殿大喜屋

壽星只要於生日當日，8位或以上光顧殿大喜屋尖沙咀店晚市放題，壽星即可免費。要留意優惠只適用生日前後一星期，預約時需向店員說明。

殿大喜屋

優惠日期：即日起至另行通知

地址：尖沙咀金巴利道26號1樓

查詢：3622 3000

【殿 大喜屋日本料理 Facebook專頁】

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6月生日優惠飲食篇｜38. 阿翁火鍋館

喜歡打邊爐的壽星千萬不要錯過！只要於生日月份惠顧晚市火鍋，3至4人同行，壽星便可享半價優惠，5位或以上，壽星即可免費，若多於1位生日者，另一位生日者便可獲半價優惠。

阿翁火鍋館

優惠日期：即日起至另行通知

地址：阿翁火鍋館各分店

【阿翁火鍋館Facebook專頁】

▲ 生日優惠好去處2025｜生日月份惠顧晚市火鍋，3至4人同行，壽星便可享半價 。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜39. Yakiniku.homura 焼肉焔

壽星只要於生日月份惠顧餐廳，即可享生日禮遇：肉肉蛋糕或霜降小牛排2選1。

Yakiniku.homura 焼肉焔

優惠日期：即日起至另行通知

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A, 2253B, 2255及2256A號舖

查詢：2330 3881

【Yakiniku.homura 焼肉焔 Facebook專頁】

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6月生日優惠飲食篇｜40. 炉端燒

炉端燒慶祝套餐提供多款時令美食，包括雜錦燒烤小吃、特上刺身盛及時令生蠔，更有各款爐端燒美饌，如A4宮崎牛肉、美國西冷牛扒、日本黑豚腩肉等。餐廳亦推出生日優惠，2人或以上惠顧餐廳，即可免費獲贈達魔爆破蛋糕一個，要注意生日優惠需於3天前預訂，且慶祝套餐為網上商店限定。

炉端燒

優惠日期：即日起至另行通知

地址：海濱廣場二期地下

電話：2996 8438

官方網站【炉端燒】

備註：

- 生日優惠須最少3日前預訂。

- 慶祝套餐為網上商店限定。

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6月生日優惠飲食篇｜41. 一気

主打本地燒海鮮的日本餐廳一気推出生日優惠，於生日月份出示身份證明後，即可享9折優惠加送每人1隻虎蝦；4位或以上則加送指定清酒1枝。要留意生日優惠需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

一気

優惠日期：即日起至另行通知

地址：尖沙咀金巴利街8號地下2號舖

電話：2858 8466

【一気Instagram專頁】

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6月生日優惠飲食篇｜42. 牛角

只要登記成為KABU PASS會員，銀會員可於生日月份額外0.5倍積分獎賞，金會員除了享有額外的0.5倍積分外，可享總值$2,000電子優惠劵。

牛角

優惠日期：即日至另行通知

地址：牛角全線分店

官方網站【牛角】

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6月生日優惠飲食篇｜43. 京都勝牛

只要於網上成功登記為CDG Privilege會員，即可享$200餐飲消費額，生日月份內惠顧主餐牌可享一次75折優惠、生日甜品一份，及1.5倍積分。要留意生日優惠只適用於每枱最多六位客人，而Cafe Deco Group旗下的餐廳均可享有生日優惠。

京都勝牛

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港全線分店

【京都勝牛Facebook專頁】

備註：

- 只適用於每枱最多6位客人

- 優惠適同於Cafe Deco Group旗下其他餐廳

▲ 生日優惠好去處2025｜壽星於生日月份內惠顧京都勝牛主餐牌可享一次75折優惠。（Facebook圖片）

6月生日優惠飲食篇｜44. 燒肉男 Yakiniku Otoko

生日壽星只要於生日當月前往燒肉男慶祝，惠顧任何燒肉放題套餐，便可獲贈鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件。要留意的是，此優惠只適用於屯門及將軍澳分店，並且需提早預訂座位。

燒肉男 Yakiniku Otoko

優惠日期：即日至另行通知

地址：

將軍澳 Park Central 1樓135號舖（電話：9767 1789）

屯門鄉事會路88號The Parkville 1樓12B鋪（電話：9338 3531）

【燒肉男 Yakiniku Otoko Facebook專頁】

備註：

-須提早預訂

▼ 點擊圖片放大

6月生日優惠飲食篇｜45. 牛舞

壽星凡於生日當日正日前7日或後7日，惠顧牛舞任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」一客，除此之外，四人一同惠顧，壽星可享免費。

牛舞日本燒肉 ‧ 涮涮鍋放題

優惠日期：即日至另行通知

地址：

官方網站【牛舞】

▲ 生日優惠好去處2025｜壽星凡惠顧牛舞任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」一客。（官方圖片）

6月生日優惠飲食篇｜46. 熊本牛鍋

壽星凡於生日月份，3位或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐或澳9和牛套餐。要留意生日優惠需至少提早一日前預訂。

熊本牛鍋

優惠日期：即日至另行通知

地址：

【熊本牛鍋 Facebook專頁】

備註：

-須至少1日前預訂

-生日優惠另收正價加一服務費

▲ 生日優惠好去處2025｜3位或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐或澳9和牛套餐。（相關機構圖片）

【6月生日優惠好去處 親子玩樂篇】

6月生日優惠玩樂篇｜47. 海洋公園

海洋公園希望每位生日之星可以度過難忘愉快的一天，各位香港居民只需於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當天，於公園票務部出示網上預約確認二維碼，以及自己的有效香港身分證明文件或出生證明書，享用免費即日入場優惠。如果生日當天適逢遇上公園休園日，生日優惠日期可順延至同週的下一個公園開放日。

海洋公園

地址：香港黃竹坑黃竹坑道180號

官方網站【海洋公園】

▲ 生日優惠好去處2025｜生日之星可於生日當日享用海洋公園免費即日入場優惠。（istock圖片）

6月生日優惠玩樂篇｜48. 香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園雖不提供壽星免費入場優惠，但仍有不少生日禮遇。由即日起，生日正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，即可獲一張免費迪士尼樂園門票，以及獲贈迪士尼主題蛋糕造型毛巾和生日卡。壽星們於入園前登記，入園後可享免費生日紋身和生日襟章，也可到小鎮雪糕店享用雪糕，店員會為你的雪糕免費插上「Duffy與好友」的生日小牌。另外，於指定餐廳享用咖啡，更可品嚐到特製「奇妙生日泡沫咖啡」。

香港迪士尼樂園酒店

地址：大嶼山神奇道

官方網站【香港迪士尼樂園】

▲ 生日優惠好去處2025｜生日正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，即可獲一張免費迪士尼樂園門票。（官方圖片）

6月生日優惠玩樂篇｜49. 昂坪360

即日起，持香港身分證的賓客如在昂坪360已編定保養及維修日當日生日，可於其生日月份內任何其他日子蒞臨昂坪360，免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次，同行朋友可享8折購買3張即日來回門票。

昂坪360

地址：昂坪360東涌纜車站及昂坪纜車站

官方網站【昂坪360】

備註：

- 優惠並不適用於網上、旅行社或昂坪360纜車站以外之任何售票地點。

- 不可與其他推廣優惠同時使用。

▲ 生日優惠好去處2025｜壽星當日可免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。（官方圖片）

6月生日優惠玩樂篇｜50. 香港杜莎夫人蠟像館

由即日起至2025年12月31日，香港居民於生日當天、生日前7天或生日後7天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價$329享受「買一享四優惠」，優惠包括入場門票2張、VIP數碼照通行證1張，以及名人紀念冊1本。

香港杜莎夫人蠟像館

優惠日期：即日起至2025年12月31日

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

官方網站【香港杜莎夫人蠟像館】

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6月生日優惠玩樂篇｜51.山頂Go Museum

山頂Go Museum推出生日優惠，凡於生日正日購票，二人同行，壽星可免費入場；生日正日前後三天購票，三人同行，壽星可免費入場

山頂Go Museum

優惠日期：即日起至2025年12月31日

地點：香港山頂道118號山頂廣場2樓201

官方網站【山頂Go Museum】

▼ 點擊圖片放大 +2

6月生日優惠玩樂篇｜52. PowerPlay Arena

PowerPlay Arena會員於生日當日增值$100或以上，可獲扭蛋抽獎機會一次，當中的禮品包括神秘精美扭蛋、免費飄移車體驗、免費The BattleField Zone A體驗、及免費攤位遊戲。

PowerPlay Arena

優惠日期：即日起至另行通知

地址：荔枝角長順街15號

官方網站【PowerPlay Arena】

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6月生日優惠玩樂篇｜55. AME Stadium

喜歡運動和電競的壽星，於生日月份到K11 AME Stadium即可享Premium Economy Pass（特選經濟票）一張，體驗E-Skiing以及任選其他2款項。

AME Stadium

優惠日期：即日起至另行通知

地點：K11購物藝術館2樓223號鋪

電話／WhatsApp：6824 5526

官方網站【AME Stadium】

▼ 點擊圖片放大 +2

6月生日優惠玩樂篇｜56. 高先電影院

只要成為高先電影院會員，在生日當月即可免費獲贈戲票贈劵1張。

高先電影院

優惠日期：即日起至另行通知

地址：堅尼地城吉席街2號

官方網站【高先電影院】

6月生日優惠玩樂篇｜57. Cinema City

成為Cinema City VIP會員，生日月份將會獲贈1,000積分，積分可免費換領戲飛1張。

Cinema City

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cinema City全線戲院

官方網站【Cinema City】

6月生日優惠玩樂篇｜58. 嘉禾院線

嘉禾院線推出會員生日優惠，只要成為嘉禾院線會員，在生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券。

嘉禾院線

優惠日期：即日起至另行通知

地址：嘉禾院線全線戲院

官方網站【嘉禾院線】

6月生日優惠玩樂篇｜59. CGV影院

CGV影院會員生日可享生日戲票、生日當日一次戲票買一送一優惠及迎新禮遇。

CGV影院

優惠日期：即日起至另行通知

荔枝角長順街15號D2 Place二期11樓

官方網站【CGV影院】

【6月生日優惠 親子購物篇】

6月生日優惠購物篇｜60. Uniqlo

只要登記成為Uniqlo會員，生日月份便可免費獲一張$50優惠劵到Uniqlo帳號，只要於生日月份單一消費滿$500，即可使用，於門市使用時只需打開Uniqlo APP出示相關優惠券即可，生日優惠同樣適用於網上商店。

Uniqlo

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Uniqlo全線分店

官方網站【Uniqlo】

▲ 生日優惠好去處2025｜只要登記成為Uniqlo會員，生日月份便可免費獲一張$50優惠劵到Uniqlo帳號。（朗豪坊官網圖片）

6月生日優惠購物篇｜61. GU

登記成為GU會員，生日月份便會可收到優惠，購物滿$300元即減30元，優惠只適用於線上訂單。

GU

優惠日期：即日起至另行通知

地址：GU網上店舖

官方網站【GU】

備註：

-只適用於線上訂單

-使用有效期限為獲得優惠券起計算30天

▲ 生日優惠好去處2025｜登記成為GU會員，生日月份便會可收到優惠。（Facebook@GU Hong Kong）

6月生日優惠購物篇｜62. DON DON DONKI

只要下載用Donki手機App並登記成為會員，生日時便可獲贈一份驚喜禮物，包括精選產品或現金優惠券。

DON DON DONKI

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線Don Don Donki分店

▲ 生日優惠好去處2025｜登記成為DONKI會員，生日時便可獲贈一份驚喜禮物。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜63. KLUB 11

只要下載K11流動應用程式，並登記成為會員，在生日月份便會收到電子禮劵，兌換5款K11 Art Mall禮遇，其中包括「R2B 指定款式軍章一個」、「Skin Laundry 8折優惠及升級療程」、「MI MING MART$50折扣優惠」、「湊湊火鍋‧茶憩 肉肉蛋糕1個」、「MENARD Herb Mask 煥膚面膜迷你裝20g」。

KLUB 11

優惠日期：即日起至另行通知

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

▲ 生日優惠好去處2025｜只要下載K11流動應用程式，並登記成為會員，在生日月份便會收到電子禮劵，（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜64. Nike

登記成為Nike會員，生日當日便可收到$100折扣優惠碼，由收到日期起計至30日內，在Nike購物即可享$100折扣。

Nike

優惠日期：即日起至另行通知

地址：【指定Nike店舖】

官方網站【指定Nike店舖】

▲ 生日優惠好去處2025｜登記成為Nike會員，生日當日便可收到$100折扣優惠碼。（海港城官網圖片）

6月生日優惠購物篇｜65. Adidas

登記成為Adidas「adiClub」銅卡或以上會員，生日即可享高達$200生日優惠券。

Adidas

優惠日期：即日起至另行通知

官方網站【Adidas】

▲ 生日優惠好去處2025｜登記成為Adidas會員，生日可享高達$200生日優惠券。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜66. OPTICAL 88

OPTICAL 88會透過電郵發送會員生日優惠，於門市購買太陽眼鏡或鏡片可享8折，隱形眼鏡9折優惠。若於網店購買產品，輸入指定優惠碼可享$50生日折扣優惠，消費滿$250，即送禮物一份。

OPTICAL 88

優惠日期：即日起至另行通知

地址：OPTICAL 88全線分店

官方網站【OPTICAL 88】

▲ 生日優惠好去處2025｜OPTICAL 88會透過電郵發送會員生日優惠，於門市購買太陽眼鏡或鏡片可享8折，隱形眼鏡9折優惠。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜67. Sasa莎莎

註冊成為Sasa HK APP會員，並於3個月內累積消費滿$800，或單一消費滿$600，即可升級成貴賓會員。貴賓會員生日當月會於APP內收到$100現金劵、9折優惠劵，及到門市購物可享雙倍積分優惠。

Sasa莎莎

優惠日期：即日起至另行通知

地址：莎莎全線分店

官方網站【Sasa莎莎】

▲ 生日優惠好去處2025｜Sasa HK貴賓會員生日當月會於APP內收到$100現金劵、9折優惠劵，及到門市購物可享雙倍積分優惠。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜68. AEON

AEON會員可於生日月份到任何店內顧客服務台，持會員卡換領「生日折扣全日通」一張。憑此全日通於生日月份內選取任何一日無限次享有95折購物折扣優惠。

AEON

優惠日期：即日起至另行通知

地址：AEON全線分店

官方網站【AEON】

▲ 生日優惠好去處2025｜AEON會員可持會員卡換領「生日折扣全日通」一張，於生日月份內任選一日無限次享有95折優惠。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜69. MUJI無印良品

壽星於生日前完成登記MUJI passport內的出生月日，生日翌月首日便可獲得額外100里數。

MUJI 無印良品

優惠日期：即日起至另行通知

地址：MUJI全線無印良品分店

官網詳情【MUJI 無印良品】

▲ 生日優惠好去處2025｜已登記MUJI passport的壽星，於生日翌月首日可獲得額外100里數。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜70. 誠品香港

誠品亦有推出生日優惠，只要下載誠品APP，登入後到「兌換」頁面即可獲電子優惠券。金卡會員憑券於誠品書店單次消費者滿$250，即可享85折優惠，而黑卡會員則可享8折優惠。優惠券使用日期為生日當月至下月底。

誠品香港

優惠日期：即日起至另行通知

地點：誠品書店全線分店

官方網站【誠品香港】

▲ 生日優惠好去處2025｜誠品香港生日優惠，只要下載誠品APP，登入後到「兌換」頁面即可獲電子優惠券。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜71. 彌明生活百貨

彌明生活百貨會員累積消費金額滿$300以上，即可獲贈指定美妝用品，另外，購買指定美妝品牌或療程，最低可享半價優惠。要留意累積金額由去年生日起計算。

彌明生活百貨

優惠日期：即日起至另行通知

地點：彌明生活百貨全線分店

官方網站【彌明生活百貨】

▲ 生日優惠好去處2025｜彌明生活百貨會員累積消費金額滿$300以上，即可享生日優惠。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜72. 友和

只要於生日前一個月登記成為友和YOHO電器會員，生日當月便可經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500或以上，輸入指定優惠碼，即可減$50。另外，會員在生日月份內購買指定產品，輸入指定優惠碼，更可再多減$100。

友和

優惠日期：即日起至另行通知

地址：友和全線分店

官網詳情【友和】

▲ 生日優惠好去處2025｜登記成為友和YOHO電器會員，生日當月便可經電郵收到生日電子優惠券。（官方圖片）

6月生日優惠購物篇｜73. 豐澤

只要透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份到豐澤門市或網店消費滿$500，即可享$50折扣優惠，而iClub VIP會員則可享$100折扣優惠。

豐澤

優惠日期：即日起至另行通知

地址：豐澤全線門市及網店

官網詳情【豐澤】

▲ 生日優惠好去處2025｜生日月份到豐澤門市或網店消費滿$500， 即可享$50折扣優惠。（官方圖片）

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