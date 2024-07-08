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KO臭狐｜夏天忌吃5種食物易誘發體臭　營養師推介3種水果助淡化異味

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 54 分鐘前

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【營養師／體臭／體味／臭狐／異味／汗味】夏熱天時，不少人擔心自己出汗飄出難聞異味。台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，坊間不少人為了解決狐臭問題而嘗試各種偏方，例如生薑濕敷、辣椒水擦拭等，也有人會選擇花錢做汗腺手術，但其實解決狐臭問題，可以透過飲食調整和生活習慣進行改善。為此，營養師分享8大飲食重點和5大生活重點，幫助緩解臭狐問題。

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8大飲食重點

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多補充：

  • 深綠色蔬菜：富含鉀、鈣、鎂的蔬菜如莧菜、芹菜、菠菜等，有助維持體內酸鹼平衡、淡化體味。
  • 助排便水果：例如鳳梨、香蕉、奇異果等，有利維持消化道健康，降低體內毒素堆積、減少體味。
  • 補充充足水分：有助增加體內代謝、促進排便，建議大家每日飲水量以「體重（kg）x（30~40c.c.）」計算。

減少食：

  • 重口味食物：包括油炸食物、咖哩、辛辣食物；油炸食物會令皮膚分泌大量油脂，當皮膚上的細菌分解油脂後就容易產生異味，而調味較重的食物亦會刺激汗腺分泌，食物的揮發性味道就會從排出的汗水被帶出來。
  • 酒精：酒精會刺激汗腺分泌汗水，而且長期喝酒會降低肝臟代謝能力，令身體無法正常透過尿液排毒，當身體透過汗水排毒就會導致異味加重。
  • 海鮮：海鮮含有大量蛋白質，而人體在吸收時會產生氨，當進食過量就容易產生體味。
  • 紅肉及加工肉：身體代謝紅肉和加工肉時會產生乳酸、尿素等酸性物質，這些酸性物質的汗水接觸空氣中的細菌後就會產生異味。
  • 濃茶及咖啡：與酒精一樣，刺激到汗腺分泌汗腋而加重體味。

同場加映：

體臭問題丨20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

5大生活重點

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維持標準體重：肥胖人士容易有較多皮膚皺摺，由於不利於清潔而導致細菌積聚，導致異味出現。

放鬆心情：當處於緊張情緒或壓力過大時，掌管汗腺的交感神經會變得活躍，就會分泌更多汗水。

勤清潔：汗水接觸空氣的細菌後就容易產生異味，故建議大家多進行清潔，並盡量保持身體及四肢乾燥，以減少細菌滋生機會。

局部除毛／抑汗：局部除毛可避免汗水和細菌附著在毛髮上，而適當使用止汗產品有助抑制汗腺分泌汗水。

尋求專業治療：如果深受異味或多汗症困擾，建議尋求專業醫生幫助，切忌胡亂嘗試坊間偏方。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

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