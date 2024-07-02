乳癌治療｜患HER2型乳癌化療費高達80萬　基層媽媽悲嘆：點解有藥無錢醫？

▲ 基層媽媽患HER2型乳癌，化療費用高達80萬，悲嘆「為何有藥無錢醫」。

【乳癌／雙標靶治療／HER2型乳癌／復發／基層／公立醫院】隨著醫學進步，癌症病人也可選擇不同治療方案，然而治療費用就未必人人能負擔。一名港媽在去年不幸確診罹患HER2型乳癌，為了能夠繼續陪伴兒子長大，她不惜借錢，自費採用最理想、但尚未列入藥物名冊的「術後雙標靶治療」方案。事實上，使用雙標靶治療費用極之昂貴，對於出身基層家庭的她來說，顯然是一個經濟重擔。她更一度因為醫療費用，而延誤治療療程，不禁悲嘆「有藥無錢醫」。

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現年41歲的Crystal是一個媽媽，育有一名10歲兒子。去年12月，她因為摸到胸部有硬塊，遂求醫做超聲波檢查，確診第二期HER2型乳癌。得悉確診一刻，她晴天霹靂，坦言從沒有想過自己這麼年輕就罹癌。

我仲有個10歲嘅小朋友，仲想陪佢成長，所以我一定要好返。

為兒子不惜借錢做化療

確診後為免病情惡化，Crystal在今年4月自費在私家醫院接受切除手術，以及在公立醫院展開後續化療。由於化療的醫療費用龐大，出身基層家庭的Crystal承受著非一般的經濟壓力，皆因家裡的經濟支柱只有丈夫一人。當時她透過病友組織you're are not alone得知更多治療資訊：「單標靶治療」和「術後雙標靶治療」。據了解，前者屬於較傳統的化療方案，癌症復發機率比用「術後雙標靶治療」為高；而後者是較有效降低復發率的治療方案，惟尚未列入藥物名冊，需由病人全自費。當時Crystal為了家人，不惜花光積蓄，甚至向家人借錢，仍選擇自費接受「術後雙標靶治療」，希望能夠減低復發率，繼續陪伴兒子成長。雖然現在她體內的癌細胞已經完全緩解，但她坦言仍擔心會有復發的可能性。

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基層悲歌：有藥無錢醫？

由於「術後雙標靶治療」尚未列入本港藥物名冊，不屬於公立醫院常規治療，故Crystal一度被延誤治療6星期。當時醫生有建議Crystal增加藥物劑量降低治療副作用，得悉Crystal經濟上未必能夠負擔增加劑量後的醫療費用，反建議她選用傳統的「單標靶治療」，她對此表示無奈，不禁反問「為何有藥無錢醫？」而即使Crystal的部分醫療費用能夠從保險渠道獲理賠，亦有申請坊間藥物資助計劃，但醫療費用高昂，無法全額覆蓋，她仍需自費約30多萬，預計未來還需多支付約40至50萬的治療費用，合共約70至80萬。

4大復發高風險因素

本港臨床腫瘤科專科醫生邱振中醫生指出，乳癌是女性最常見癌症，尤其是HER2型的病例佔整體個案的20%，近10年確診數字更是增逾6成。他解釋，雖然確診乳癌直接導致死亡的個案不常見，但HER2型陽性乳癌包括惡性較高的乳癌，生長及擴散速度較快、亦有較高的復發及死亡風險，有研究指出81.9%患者術後5年內復發風險最高。邱振中醫生指出，高風險復發因素包括，癌細胞擴散至淋巴結、35歲以下、體型肥胖、或腫瘤較大等。綜合多個國際指引，患者使用「術後雙標靶治療」可大大降低復發風險。

邱醫生指，使用「術後雙標靶治療」淨藥物費用可高達30至40萬元，患者需要做6次化療，再配合1年標靶藥，萬一不幸復發，患者只能夠接受二線治療，無法完全根治。

團體促納藥物名冊 統一治療方案降復發率

「全球華人乳癌組織聯盟GCBC」主席王天鳳表示，「術後雙標靶治療」在本港已註冊5.5年，惟至今仍未列入藥物名冊，導致很多基層患者因難以負擔昂貴的醫療費用，只好「退而求其次」，放棄選用更奏效的治療方法。由於「術後雙標靶治療」並非公立醫院的常規治療，醫生未必會自動和詳細講解相關的治療方案，導致患者未有足夠了解各種治療方案的好處。大部分基層患者缺乏對治療費用昂貴和治療方案的了解，她們坦言曾因擔心癌症復發，而感到徬徨無助。

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