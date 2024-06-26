外評報告︱特殊學校學生須學國安被批矯枉過正　教育局：確保特教生獲公平對待

▲ 教育局指，學校有責任讓學生明白奏唱國歌時應有的禮儀和態度。（資料圖片）

上月起近20間中小學已在教育局鼓勵下陸續披露校外評核報告全文內容，當中涉及國民教育內容備受爭議。教育局發文反駁指，特殊教育目標是確保所有特教生獲得公平對待，局方要求是基於特殊學校與普通學校學生可享相同學習機會，對於有市民質疑要求就讀特殊學校的學生學習《憲法》、《基本法》和國家安全教育是「矯枉過正」，局方深表遺憾。

另有多於1間學校外評報告亦指學生唱國歌「細聲」，局方解釋相關評論目的是協助學校完善國民教育工作，讓學生在升旗禮更能展現對國家的認同和歸屬感。

教育局今日（26日）於網頁發表「政策正面睇」文章，指近日有媒體及市民只聚焦外評報告中的「小部分內容」提出質疑，包括有關學生於奏唱國歌時聲線微弱，以及特殊學校課程規劃未涵蓋國民教育應有元素，局方逐點解釋。

教育局引述，有市民認為教育局矯枉過正，認為要求有特殊教育需要的學生學習《憲法》、《基本法》和國家安全教育並不合理，局方對有關言論深表遺憾。局方解釋，特殊教育目標是確保所有特教生獲得公平對待，享有均等教育機會，故特殊學校與普通學校的學生均享有相同學習經歷和機會，包括《憲法》、《基本法》和國家安全教育，特殊學校亦會因應學生能力和需要，發展校本調適課程，並以適切學與教策略照顧學生的不同學習需要，使特教生達到能力可及的學習水平。

翻查報告，有服務中度智障兒童學校常識科被指無涵蓋《憲法》、《基本法》，僅個別科目能夠連繫國安教育，被形容「進展緩慢」。

報告提及包括個別官小高年級生於奏唱國歌時聲線微弱，局方指，有關評論旨在協助學校按自評循環機制完善國民教育工作，讓學生在參與升國旗儀式時，更能展現對自己國家的認同和歸屬感。

局方又形容，國歌「節奏鮮明、曲調高昂、雄壯有力，表現中華民族勇往直前和不屈不撓的戰鬥精神」，「學校有責任讓學生明白奏唱國歌時應有的禮儀和態度」，以培養學生的國民身分認同，以及對國家的尊重。

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