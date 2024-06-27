海濱發展｜吳永順：修例鬆綁推動海濱發展　引無限創意可能

▲ 海濱事務委員會主席吳永順。（梁偉榮攝）

參與海濱發展20年，海濱事務委員會主席吳永順將於本月底卸任。他接受訪問時指出，維港擁有得天獨厚的優勢，但本港要發展成世界級海濱仍然「追得好辛苦」，港府修訂《保護海港條例》後，符合指定條件的海港改善工程有望拆牆鬆綁，可引入更多新構思，提升海濱的可用性，更不排除修例後駁通海濱長廊的進程能夠加快，期望可超越2028年開通至34公里的目標。

「如果要用一張相去形容香港，這張相就會是維多利亞港。」吳永順2004年加入「共建維港委員會」擔任委員，及後獲委任為海濱事務委員會委員，6年前出任海濱事務委員會主席，本月30日將卸任。

吳永順說，相比其他世界知名海港，例如澳洲達令港早在80年代發展，如今已是聞名遐邇的旅遊景點，集合各式餐飲美食、街頭表演、水上運動吸引世界各地旅客。他指香港海濱發展起步較遲，但「唔一定行得慢」，如何讓維港與世界級海濱接軌，他認為除了規劃設計，管理模式亦非常關鍵。

他舉例，一般公園受《遊樂場地規例》限制，唱歌跳舞、球類運動、放狗等活動都不准；而海濱有更多留白空間，可舉行音樂會，又可變身賽車場，更可配合政府的夜繽紛，甚至一星期內搭建出容納2萬人的五月天演唱會場地，「當你寬鬆咗，會容許更多創意思維，其實可能性是無限。」

政府建議修訂《保護海港條例》，吳永順指，以往改善海濱工程要證明其相關填海具有「凌駕性公眾需要」，令創意難以施行。草案年內將提交至立法會，容許符合條件的指定設施可獲豁免推定。吳永順舉例可構建懸浮式板道、海岸泳池、將海岸堤階延伸至水體，更可望加快打通海濱長廊。

《財政預算案》提出於維港海濱引入餐飲等商業設施。吳永順指，要考慮人流是否足以支撑餐飲區營運，早年銅鑼灣避風塘的小食亭亦無奈結束，料發展餐飲區仍需數以年計。不過他指灣仔海濱將設置智能售賣點，提供棉花糖、爆谷等輕食飲品，將在數月內落成。他更提議在海濱設置座椅，與外賣平台合作，將食品直接送至海濱，探索另一種餐飲模式。

維港海濱總長度73公里，至今已駁通27公里，開放43個海濱場地，料今年底進一步延伸至29公里，目標2028年開通海濱長廊至34公里。對於未來海濱發展的憧憬，吳永順說︰「有靜有動，有疏有密，因地制宜，段段有特色，處處有驚喜，市民有選擇。」

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記者：黃穎津