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海濱發展｜吳永順冀還港於民求突破　取捨意見無懼挑戰

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 58 分鐘前

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海濱事務委員會主席吳永順。（梁偉榮攝）

參與海濱工作20年，見證維港變遷，面對各方不同意見，海濱事務委員會主席吳永順坦言，如何取捨平衡一直是最大挑戰。他說，要勇於嘗試無懼失敗︰「市民開心、我開心。每一個市民自己都感受到個分別，就係我做呢樣嘢嘅意義。」

「還港於民」一直是海濱發展的願景，但市民心目中的理想海濱，似乎卻難有統一意見。他說，「板仔」想玩滑板，有市民就投訴嘈音；海岸堤階不設護欄，便有人質疑安全問題。如何平衡各方意見，吳永順直言是一大挑戰。

「究竟我哋嘅政策，係咪要用1823帶動？係咪政府官員要因為怕投訴，而唔敢向前行一步？」吳永順舉例：「其實成個威尼斯都喺水邊㗎。」參考新加坡、歐洲的經驗，它們的海濱城市同樣可以不設護欄，但就做足安全提示。吳永順汲取經驗，除了提示外，更聘請24小時管理員，如有危險立即提醒市民；當有市民不滿嘈音，就勸說「板仔」從西環海濱轉移到遠離民居的灣仔海濱場地。

吳永順感嘆︰「無得所有嘢行之有效，個世界變緊，要勇於嘗試，先至可以揾到突破。」

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