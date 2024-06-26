正生書院停辦︱3員工表明願留守到最後　任職逾廿年總務促林陳公開交代資金去向

▲ 正生書院將於下月7日停運，至少3名員工表明願「留守到最後」照顧校內約8名學生。（資料圖片）

正生書院將於下月7日停運，至少3名員工表明願「留守到最後」照顧校內約8名學生，其中1名已服務學校多年的總務認為，串謀詐騙案的前校長陳兆焯及正生會創辦人林希聖處理捐款手法不透明，「做100件好事，都不可以說這件事（捲入串謀詐騙案）是對的」，促請二人公開交代資金去向。

任職總務逾20年的葉女士負責船務、膳食安排等日常運作，她透露現時學校約有8名學生，故會留守照顧學生到最後一刻。她引述校監崔康常及禁毒處均表達希望她在內的3名員工「留守到最後」，惟未有承諾代正生會發薪。

正生書院前署理校長楊敬賢亦稱，對事件感到難過，而作為教師最擔心學生前路，但得悉同事已很努力安排學生轉校、歸家，強調他們為「不能忽視服務對象」，「無論任何人在一個機構工作這麼多年，一定有感情，尤其是對人的工作，見到後生仔成長，是會不捨」。

▲ 葉女士（左三）及楊敬賢（右二）等6人今早入稟勞資審裁處向正生會追薪。（梁凱婷攝）（梁凱婷攝）

陳兆焯及林希聖涉嫌將5000萬籌款匯到境外，葉女士形容陳、林二人是「真心對待」教職員及學生、為人「有愛心」，但形容事件「不透明」，「做一百件好事，都不可以說這件事是對的」。

她亦提到，二人於1月召開的Zoom會議上，僅稱遭警方凍結銀行帳戶故無法支薪，及後指已聘請律師故不便回應事件；對上一次會議則於4月進行。故她促請二人公開向廣大市民交代資金去向、負起「僱主、市民應有責任」，並讓她得悉事件「真理、真相」。

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記者：梁凱婷