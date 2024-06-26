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支援救災│本港共享基金會緊急支援洪都拉斯　應對登革熱疫情 

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發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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梁振英(左)到訪兩間醫院視察當地登革熱疫情，並在科潘省聖羅莎探訪市民，送上滅蚊燈等防蚊物資。(共享基金會圖片)

登革熱正在全球蔓延，本港共享基金會協助爆發登革熱的中美洲國家洪都拉斯防控疫情，捐出超過2800萬港元的防疫物資，以及派出工作人員和志願者到當地，協助防控登革熱熱，未來將協助當地提升數字化感染控制和監測能力。 

關注中美洲國家洪都拉斯登革熱病例激增，令當地進入登革熱緊急狀態，共享基金會啟動登革熱防控項目，在不足三個月的時間內，由共享基金會主席、全國政協副主席梁振英率領超過20人的團隊，本月帶同物資重返洪都拉斯，協助當地管控登革熱疫情，為當地人民提供及時支援。

三個月內再度赴洪救災    捐贈大量物資抗擊登革熱

今年三月中，共享基金會主席梁振英和團隊在洪都拉斯期間視察了多間醫療機構，預視當地登革熱有爆發風險。回到香港後，團隊加快工作步伐，務求盡快回到當地啟動項目。隨著登革熱病例激增，洪都拉斯在五月底宣布進入登革熱緊急狀態。在不足三個月內，基金會團隊帶同物資重返洪都拉斯，為當地人民提供及時的支援。梁振英亦到訪兩間醫院視察當地登革熱疫情，並在科潘省聖羅莎探訪市民，送上滅蚊燈等防蚊物資。

基金會並同洪都拉斯衞生部簽訂《登革熱防控項目》合作備忘錄，是中洪首個在醫療及公共衞生領域的合作項目。 洪都拉斯外長雷納及衞生部部長帕雷德斯，在啟動儀式感謝共享基金會的援助，雷納讚揚項目展現人道主義精神，將有效協助當地應對嚴峻疫情，亦進一步鞏固中洪兩國雙邊關係。

共享基金會總幹事陳英凝教授與洪都拉斯衞生部部長帕雷德斯簽署《登革熱防控項目》合作備忘錄。(共享基金會圖片)

根據雙方簽署的合作備忘錄，共享基金會在未來兩年向洪都拉斯衞生部捐贈：25萬套快速檢測包丶10萬頂蚊帳丶1.2萬個滅蚊燈丶30萬卷滅蠅紙和大量的宣傳教育材料，並會派出工作人員和志願者在當地執行任務，以應對目前嚴峻的局勢。未來，基金會亦將協助當局提升數字化的登革熱感染控制和監測能力，總共捐贈物資市值超過2800萬港元（約360萬美元）。
 
基金會主席梁振英指出，洪都拉斯雖然離中國很遠，但兩地民心可以很相近，是次項目將為保障洪都拉斯人民的健康福祉作出貢獻。中國駐洪都拉斯大使于波表示，合作備忘錄充分體現中洪友誼，兩國將攜手共建人類衞生健康共同體。

共享基金會由全國政協副主席梁振英牽頭成立，向多個亞非拉「一帶一路」沿線國家，提供醫療和公共衞生人道援助。

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