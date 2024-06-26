醫療收費檢討︱基層團體：輕症補貼非能完全轉移　促考慮新方法開源

醫務衞生局局長盧寵茂接受本報訪問時表示，非緊急及次緊急病人的開支達20億元，檢討急症室收費是希望調整公立醫院資源，將資源加強於重症等病人身上，包括為病人醫療費用「封頂」、以及提供自費藥物支援。

一直關注醫療政策的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，認同政府加強重症病人等資源，不過認為無需將輕症及重症病人放於對立面。他表示，次緊急及非緊急病人當中，有一成需要住院，亦有其他原因因受傷、意外等經急症室入院。

彭鴻昌亦表示，急症室的開支涉及設備、醫生護士等，部分開支屬「已出之物」，20億元非能隨時調用至其他服務。他亦指，明白政府財赤，醫療資源有限，認為藥廠以及商界慈善基金應肩負更多社會責任，而醫管局亦考慮向藥廠提供病人數據庫的匿名數據作研究，以尋持新的財政資源。

彭鴻昌指，政府亦需要留意，為公立醫院的醫療開支「封頂」，會否令私院病人轉回至公院。

鄭志文：大原則是希望急症室重回急症用途

醫學會會長鄭志文表示，第四及第五類病人數目多，阻礙急症室運作。他認為，部分輕症病人為了方便而到急症室，並不是有公德心的做法，認為如輕微加價，亦可以減少百分之一至二的病人，亦可以提供長期病患券等方法，作替代選擇，並需要作公眾教育，大原則是希望急症室重回急症用途。

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