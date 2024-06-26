港超聯假波案│廉署暫控三人　包括標準流浪主教練招重文、深水埗後衞梁羿童

▲ 港超聯假波案廉署暫控三人，包括標準流浪主教練招重文。資料圖片

廉署上月採取「勁草」執法行動，拘捕多人懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利。相關貪污調查仍在進行。按檢控有關罪行的時效規定，廉署今日（26日）暫控其中三人向收受賭注者投注罪名。

其中兩名被告為招重文，54歲；及何思漢，45歲，外圍賭注中介人（俗稱「艇仔」）。案發時招重文亦為香港流浪足球會（又名標準流浪）主教練。二人暫被控以一項串謀向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條及《刑事罪行條例》第159A條。

第三名被告梁羿童，19歲，深水埗體育會後衞，則暫被控以一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。

三人已獲廉署准予保釋，案件明日（6月27日）在東區裁判法院分案提訊。

廉署表示，在2023╱24賽季，標準流浪、深水埗體育會、東方體育會足球隊及香港U23足球隊（U23），均參與由中國香港足球總會（香港足總）舉辦的香港超級聯賽賽事。政府嚴禁對香港足總舉辦的本地比賽投注。

招重文及何思漢涉嫌於2023年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，串謀向收受賭注者投注。梁羿童則涉嫌於2024年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式向收受賭注者投注，包括2024年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。

香港足總在廉署調查案件期間提供全面協助。



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