重遇媽媽｜8歲聽障女童極度想念離世媽媽 QE醫護用AI技術助母女「重逢」

▲ QE醫護用AI技術助母女「重逢」。

如果有機會跟離世摰親再次見面，你會說些甚麼？

蕊蕊（化名）患有先天聽障，媽媽的照顧無微不至，日常生活總是大手挽小手，感情深厚。可惜天意弄人，在蕊蕊8歲時媽媽離世，一家五口的飯桌從此空出了一個位置。小女孩一直掛念媽媽，翻開相簿思念從前，常常夢見在天家的媽媽，只願她在那裡生活快樂。

蕊蕊有一個願望，希望能再看見媽媽、聽到她的聲音。適逢伊利沙伯醫院兒科部門發起了「追夢．愛同行」活動，旨在集合社會各界的力量協助一班兒童及青少年病人走出病房，完成夢想。所以，我們開始四處打聽，尋找方法實現蕊蕊的夢想。

最終，我們找到了有心人及有關的科技公司和大學團隊願意提供義務協助。花了多個月，團隊從媽媽生前零碎及只共有數秒的聲音及相片素材，以人工智能（AI）方法重現媽媽，並透過虛擬實境（VR）技術，好讓蕊蕊在「看到」媽媽在天上的家，與媽媽互動，讓蕊蕊願望成真。

那一天終於來臨！團隊先透過全息投影（Holofan），讓蕊蕊與她的姐姐「重見」媽媽，作簡單的互動。「媽媽過得好！蕊蕊與姐姐都好好生活，媽媽就放心。」蕊蕊和姐姐聽到媽媽的問候，姊妹雙雙忍不著留下感動的眼淚。

然後，團隊協助蕊蕊以VR眼鏡見到媽媽在天上雅緻的家居，那裏播放著媽媽最喜愛的歌曲。團隊透過屏幕看著VR中的畫面，見到蕊蕊和媽媽的互動，大家也很欣慰，可以見證這個感動時刻。

蕊蕊說：「其實從沒有想過可以『重遇』媽媽，非常感動、好開心。」媽媽雖然已離去，但她以另一種方式，一直活在女兒的心中。

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