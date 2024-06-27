親子溝通｜品學兼優女生情緒反常成績倒退 心理輔導揭家庭變故感到自責

▲ 《教束》劇照

阿晴（化名）是眾人眼中的一名模範學生，她品學兼優。可是，她在本年度下學期成績突然大倒退。上課時沒精打采，陸續退出各個校園組織。在家裏，情緒變得暴躁，少言寡語。父母起初不以為意，認為阿晴在經歷反叛期，但即使父母軟硬兼施亦未能令阿晴重返正軌，個案最後轉介臨床心理學家協助。

透過心理輔導，發現原來阿晴父母正面對一個不愉快的離婚手續。阿晴的思想變得負面、對生活失去動力、開始有失眠問題及出現社交退縮行為。而父母的不理解和責怪令阿晴更加難過，逐漸地其抑鬱情緒、身體反應、退縮行為和負面思想變得越來越嚴重，形成了一個惡性循環。阿晴亦透露父母從未向自己解釋兩人分開的來龍去脈，和了解她的感受。她自感是家庭一員卻未能修補父母之間的分歧，因此感到失望、自責。

阿晴及其父母經過輔導後，三人終能改善彼此的溝通模式。阿晴終明白父母處境，父母亦藉此解開阿晴內心的愧疚和失落。其實很多時候兒童及青少年未必懂得表達自己的情緒。作為父母，除了要多觀察，亦要給予他們平台抒發。避而不談不會令問題消失，聆聽對方和真誠告白卻往往是化解矛盾的第一步。

給家長的親子溝通小建議:

積極聆聽：主動聆聽子女感受，應避免在聆聽前下判斷。保持開放及不批判的心是建立親子互信關係的先決條件。



回應子女的情緒：多嘗試站在子女的角度，理解及肯定他們的情緒和需要，回應時切忌否定或批判子女的情緒。



給予空間：情緒高漲時說教，家長和子女都很難冷靜下來。家長可以先停一停，多給雙方時間及空間降溫，待情緒冷靜後再作出回應。



尋找專業：有需要時，家長可以尋找專業人士協助，例如老師，社工，臨床心理學家等。

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