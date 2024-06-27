甲型流感｜8歲稚童染流感後不治並非特別個案 港男染甲型流感短短數天不治

▲ 港男感染甲型流感，短短數日内不治身亡。

歡歡喜喜的和幾個朋友飲茶吃飯，嘻嘻哈哈的，突然，有人說，有一位舊同事的丈夫，上星期甲型流感之後引發併發症，短短幾天就與世長辭！我實在嚇了一大跳，因為兩個月前，我也染了甲型流感，當時，新聞上時有報道稚童患了流感不治，我當然不是稚童，但年齡上已屬高危一族，在領取特效藥時，心裏真的浮現一個問題：「我會死嗎？」

這位不幸的舊同事家庭環境很好，丈夫年紀不算大，平時也只是有一點血壓高的問題，染病後找最好的醫生，住最好的醫院，得到最好的護理，相信他和家人都沒有想到，他會在完全沒有預見的情況下，被病毒奪去生命，在沒有好好準備之下，離開摯愛的妻兒。我為這位舊同事難過之餘，也只有提點自己，健康非必然，在流感肆虐期間，真要萬分小心，口罩、潔手液更加是護身符。

這場流感病毒有些蠱惑。我病發的頭三天沒有任何病徵，只是低熱度和有些疲倦，沒有鼻水、沒有喉痛，開始的時候甚至沒有咳嗽。初時以為是有點着涼，要不是用快速檢測確定甲型流感，得以及早醫療，可能我真的會死了。吃了五天特效藥，熱度退了，但轉了變咳嗽，咳了六個星期才康復。

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朋友知道我平時也算謹慎，問我是怎樣感染病毒的。想起來，也是合該有事。三年疫情過後，去過幾趟旅行，坐過幾轉飛機，好像生活如常，漸漸就疏於防護。記得有幾次離家出門時，忘了拿口罩，就不以為意地跑了去坐地鐵；又試過換了手提包，漏掉了那瓶小小的潔手液，到外頭吃飯時，就沒有先清潔雙手。也不知道是哪一次中招，總之，病毒真是無處不在、伺機而噬的。經過這次教訓，我又回到三年前那高度預防的態度，處處小心，保護自己，保護家人。人生太有趣了，不能被病毒破壞！

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