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星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 11 小時前

最後更新： 11 小時前

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胡諾言與陳琪被讚將來可選港姐。

胡諾言（Jack）與陳琪（June）當年因合作TVB劇《九五至尊》結緣成情侶，拍拖近7年後在2009年4月結婚，在同年9月長女長女胡芷苓（Jay）出生。

夫婦恩愛，次女胡芷悠（Jacey）在2012年11月出生，之後成功「追多個仔」，兒子胡澔錕（Jayden）在2016年10月出生，一家五口生活幸福，而陳琪在2017年離開TVB轉當親子及美容KOL，至於胡諾繼續在TVB當藝人，近年減少拍劇主力當主持。

當中次女Jacey日前小學畢業，胡諾言夫婦分別在個人社交平台上載出席女兒畢業禮的照片分享喜悅，當中陳琪寫道：「Congratulations !!!妹妹小學畢業喇!!!!」至於胡諾言，估計當日他有事在身，辦完事之後即趕赴典禮，寫道：

好彩趕得切.....
#Jacey妹妹
#最貪靚嗰個

【大步走】胡諾言稱太太陳琪為最強後盾　胡仔：男人結婚後都是女人理財

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多星二代校友

Jacey就讀一向深受星爸星媽歡心的一條龍私立學校保良局蔡繼有，郭可盈林文龍女兒林天若、林曉峰康子妮兩名兒子林寶及林熙、徐菁遙（前名徐淑敏）大女黃心瑤、郭晉安大仔郭令山等都是校友。

至於學費，以2024/25學年為例，1至5年級為99,825元、6至8年級129,789元、9至10年級145,453元、11至12年級146,927元。

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少女味滿溢

從照片所見，現年11歲的Jacey身穿米白色連身裙，她手持花束及畢業熊，已長高到差不多到胡諾言下巴的位置，而且已充滿美少女味道。

其實Jacey獲父母靚基因，長得十分標緻，已有不少網民指她將來可參加香港小姐。

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