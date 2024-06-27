遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水

【日本/東京/岡山/PFAS/水質/可致癌物/自來水/地下水/淡水/居民血液】日本多地爆出自來水（淡水）受可致癌物污染！日本政府於22日宣布進行全國性自來水水質檢測，並公布指出當地部分地區於去年10月檢測中被發現含有可致癌物PFAS；此外，有民間團體對當地居民進行驗血檢測後，亦發現部分居民的血液含有2種PFAS，這些化學物質亦能從該處地下水被檢測到，意味著該處居民已受污染。

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日本宣布進行全國性自來水檢測

綜合日媒報道，日本政府於22日宣布進行全國性自來水檢測，檢驗全國約1.2萬個自來水供水兼，檢測旨在調查自來水全氟和多氟烷基物質（PFAS）含量，包括2種可致癌物全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA），地方政府和自來水公司最遲於9月底報告水質檢查結果。

根據日本環境省於2022年的一項研究，發現當地38個都道府縣的河流和地下水中，有16個都道府縣的PFAS濃度超過政府暫定上限值（每公升50納克），而政府於2023年10月進行的一項檢測亦發現全國有部份地區PFAS超標，其中岡山縣吉備中央町的PFAS濃度超標28倍。

值得留意的是，有民間團體於去年對東京多摩地區791名居民進行驗血檢測，結果發現有部份居民血液中含有2種PFAS，而這些化學物質亦從地下水中被檢測到，意味著該處居民已受影響。

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長期接觸PFAS可致各種疾病

美國非牟利健康機構（Alliance for Natural Health，ANH）指出，PFAS是一種不能被環境分解的「永久化學物質」，具備防水、防油、及摩擦力小的特性，被廣泛用於製作易潔鑊、手機、地毯、快餐包裝、家具等。

而除了水以外，易潔鑊、化妝品、廁紙、快餐包裝等多種物品，亦曾被發現含有永久化學物PFAS（多氟烷基物質）。

澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。

另外，美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

而FDA亦曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育，也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會增加罹患癌症的風險，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等。

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