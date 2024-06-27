星二代學校︱胡諾言陳琪二女小學畢業　讀一條龍私立學校學費每年近13萬

▲ 胡諾言陳琪二女小學畢業！

【保良局蔡繼有學校/一條龍私校/私立名校/星二代/IB/胡諾言陳琪女兒】藝人胡諾言（Jack）與陳琪（June）婚後育有兩女一子，兩人為了給最好3子女，努力工作供書教學，3子女都讀一條龍私立學校保良局蔡繼有學校，今年二女胡芷悠（Jacey）小學畢業，而郭可盈女兒林天若都是該校學生，胡諾言與陳琪3子女每年交學費估計近40萬！

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私立一條龍名校保良局蔡繼有學校一向受到家長追捧，連一眾星爸星媽都十分渴望子女能夠入讀。陳琪及胡諾言3名子女均是該校的學生，日前二女胡芷悠小學畢業，該校小學學費每年近13萬，可想而知兩夫婦每年供3個小朋友的學費不菲。

▲ 胡諾言陳琪細仔都讀蔡繼有。(IG圖片)

IB名校蔡繼有｜郭可盈女兒林天若均讀該校

爸爸胡諾言在社交網驕傲地分享二女的畢業照。相中Jacey穿上可愛的小白裙，手抱花束及畢業公仔。郭可盈女兒林天若（Tania）及胡杏兒大仔李奕霆（Brendan）都是該校的學生。

▲ 郭可盈女兒林天若均讀該校。(IG圖片)

IB名校蔡繼有｜不設精英班

蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。學校不設精英班，亦不按成績排名，各科按主題進行專題研習，沒有定期測驗默書，測考評估只用5個等級，不會單以成績判斷學生能力。

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IB名校蔡繼有｜學費最貴近15萬

學費方面，蔡繼有教學語言以英文為主，其教學模式傾向國際化，而且近年誕生多名IB狀元，2024-2025全年學費按年級由$99,825至$146,927不等，分11期繳交。

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