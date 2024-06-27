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十優港姐︱麥明詩蜜月過後重投忙碌工作　Louisa大方公開厭世樣引網民共鳴

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

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「十優港姐」麥明詩（Louisa）大方公開自己的厭世樣！

十優港姐麥明詩（Louisa）在今年3月與盛勁為（Keith）結婚「升呢」成為人妻，Louisa早前與老公盛勁為到馬爾代夫度蜜月，Louisa也於6月初分享7日旅程的短片「放閃」！

蜜月過後，這位新手人妻就要重回工作懷抱，Louisa在昨晚（26日）大方公開自己面對工作的厭世樣，引起網民共鳴！

十優港姐丨麥明詩晒「老公視角」冧爆樣　與盛勁為馬爾代夫度蜜月勁甜蜜

麥明詩變成「阿厭」？

Louisa分享自己一張晚上在家工作的相，束起頭髮、身穿裇衫配牛仔褲的她一臉疲累兼厭世，她指自己請了客人來家晚飯，但自己仍有工作要做：

My unimpressed face when i have guests over for dinner but have work to do😐

網民留言道：「好寫實呀」、「變成了返工喪屍」、「好實在的你」、「多謝你願意分享一般正常生活嘅樣，辛苦你喇」、「做乜咁頹？」。

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曾冇包袱分享「攰樣」

Louisa向來貼地之餘，也不介意公開自己的「黑圖」，在其早前接連分享的婚照當中，有一張她身穿裙褂的獨照得別亮眼，就是她合起眼、向天張開口的相，只是看相片已感受到她當日的疲倦。

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