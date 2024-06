十優港姐︱麥明詩蜜月過後重投忙碌工作　Louisa大方公開厭世樣引網民共鳴

十優港姐麥明詩(Louisa)在今年3月與盛勁為(Keith)結婚「升呢」成為人妻,Louisa早前與老公盛勁為到馬爾代夫度蜜月,Louisa也於6月初分享7日旅程的短片「放閃」!

蜜月過後,這位新手人妻就要重回工作懷抱,Louisa在昨晚(26日)大方公開自己面對工作的厭世樣,引起網民共鳴!

麥明詩變成「阿厭」?

Louisa分享自己一張晚上在家工作的相,束起頭髮、身穿裇衫配牛仔褲的她一臉疲累兼厭世,她指自己請了客人來家晚飯,但自己仍有工作要做:

My unimpressed face when i have guests over for dinner but have work to do😐