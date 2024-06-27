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MIRROR成員丨Frankie與女友Christy避走泰國　陳瑞輝形象大插水新劇戲份被減

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

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MIRROR成員Frankie因為疑出軌偷食形象插水。

人氣組合MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy身份曝光後，連環爆出Christy的黑歷史，指女方不但感情生活混亂又自言專做小三，當中更牽涉AK、沈殷怡等人。

而且，Frankie更疑背叛當日女友出軌偷食Christy，早前他發長文否認出軌並護花撐女友不是小三，可是反令網民起出更多新證據指Frankie講大話，令他一直以來癡情戇男形象盡毀。

MIRROR成員丨AK親回與沈殷怡關係　強調冇追Christy稱Frankie有壓力

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Frankie與女友避走泰國

之前一直有傳Frankie和女友Christy避走泰國，原定在6月20日回港，可是機票已取消，即繼續「潛水」暫不回港。

而Frankie有份主演ViuTV的新劇《麻甩媽咪》內，有機會與影后余香凝合演夫婦，該劇正在如火如荼拍攝，可是有指Frankie在新劇的戲份被大減，看來他今次為愛情令事業發展受損。

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