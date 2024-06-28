女士注意丨婦女飽受尿滲問題好尷尬？　安坐修護椅輕鬆解決尿滲問題

不少上年紀的女士都受尿滲問題困擾，除了平日不敢開懷大笑，日常及社交生活都受影響，時刻擔心尿滲，承受心理壓力。要解決尿滲問題並不複雜，患者只需安坐於一張可發放高強度聚焦電磁能量的修護椅上，便可輕鬆達至收緊盆底肌的效果，改善尿滲。

患者：不敢大笑快跑

60歲的Jessie於5年前開始察覺自己有輕微尿滲，但當時沒有多加理會。直到一年前她開始健身，接受重量訓練之後，尿滲越來越嚴重，才決定求醫。因為尿滲問題，Jessie平日都很拘謹，以免造成尷尬。

「健身時我不敢做太重的訓練，擔心會弄濕地下，追巴士或跑步時也不敢跑太快，跟朋友外出時也不敢大笑，對生活很有影響。」Jessie一開始希望透過做運動訓練盆底肌改善尿滲問題，但效果不佳，後來選擇修護椅療程。「接受第五次療程後已感到成效相當好，治療前後做相同重量訓練，以往會有尿滲，現時完全沒問題，甚至可以嘗試接受更重的訓練。」她說，坐修護椅時會感到有些震動，未有任何不適，令她很安心。

傳統方法各有缺點

婦女的尿滲問題非常常見，年紀越大，病發率就越高。香港港安醫院—司徒拔道康復中心副經理陳頴君指，曾經分娩、肥胖、便秘或長期慢性咳嗽等因素，都會引起盆底肌鬆弛及器官下垂，令盆底肌受壓，導致尿滲。

「嚴重者走路或用力拿少量重物都會尿滲，如不及早處理，問題有機會隨年紀越大變得越嚴重。」陳頴君說，現時改善尿滲的方法包括傳統的盆底肌運動、電流刺激治療、在體內放置盆底肌訓練器或做手術，但這些方法都有缺點︰「我們很難憑肉眼去確定患者是否真的能透過運動訓練到體內的盆底肌，而且需要長時間訓練才會見到一些效果。」至於電流刺激及盆底肌訓練器，由於需要將儀器放進體內，因此有入侵性及感染風險。

修護椅刺激盆底肌

香港港安醫院—司徒拔道最近引入的修護椅，原理是透過HIFEM技術，發放強度聚焦電磁能量，刺激位於體內深至十厘米的盆底肌，從而令盆底肌變得強而有力及提升，改善尿滲。陳頴君指出，治療期間，患者可穿著日常衣物，只需坐在修護椅上二十八分鐘，便等於做了一萬二千次盆底肌肉訓練。患者只需接受約6至8次治療，效果便可維持約六個月。

根據醫院數據顯示，八成患者接受治療後，尿滲有明顯改善。不過有發燒、癌症、月經期間、體內有金屬置入器及正服用抗凝血藥物等人士，都不適合坐修護椅。陳頴君提醒，坊間部分美容院也設有修護椅，但多數不是由物理治療師操控，美容師於治療前未必會評估病人的身體狀況，未必能達至改善尿滲療效。

▲ 香港港安醫院—司徒拔道 康復中心副經理 陳頴君