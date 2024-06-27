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培訓學童｜「同芯小領袖」培訓計劃結業禮　蔡一鳳擔任頒獎嘉賓感振奮

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發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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同芯慈善會創會會長蔡一鳳女士、活動大使黃婉曼女士及主禮嘉賓香港立法會郭玲麗議員合照！

同芯慈善會於剛過去的周六上午，假香港理工大學紅磡灣校園舉行第二屆「同芯小領袖」培訓計劃的結業禮。計劃以共融為主題，並以傷健共融及長幼共融為軸心。透過體驗弱勢社群日常生活面對的困難，並且學習如何規劃及籌備社會服務，藉此讓學員成為一班具備良好品格、愛心及有領導力的明日領袖。

「小領袖逐夢啟航 共融關愛譜新章」

是屆「同芯小領袖」培訓計劃共有3間學校的85位小學四至六年級學生參與，他們分別來自啟基學校(港島)、東莞同鄉會方樹泉學校及港澳信義會黃陳淑英紀念學校。是次活動，大會邀請了立法會議員郭麗玲女士擔任活動之主禮嘉賓，育有一對5歲半龍鳳胎的企業家蔡一鳳（Michelle）則現身擔任頒獎嘉賓，一同見證小領袖的結業及《23-24年第二屆「同芯小領袖」培訓計劃》 10位傑出小領袖及3位星中之星的誕生，對此Michelle感到振奮和鼓舞，她稱待子女長大一點，就會鼓勵他們參與。

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儀式過後，一眾小領袖更精心設計了一系列有趣的攤位遊戲，與嘉賓和家長互動交流。 此外，同芯慈善會更安排了福袋贈送予小領袖們，鼓勵他們本著實踐所學之理念，延 續關愛精神。下一階段，同芯慈善會將繼續推動「同芯小領袖」培訓計劃在更多學校 開展，從而讓更多小學生能夠參與，以實現該會的願景「燃亮同芯・童夢成真」。

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