星級媽媽丨陳倩揚相隔20年再踏畢業禮舞台　好學不倦讀書圓心願奪佳績

▲ 陳倩揚畢業。

前港姐亞軍陳倩揚在2022年宣布舉家移民加拿大多倫多，實現自己40歲前重返校園的目標，修讀媒體廣播與製作，並有機會到相關傳媒機構實習。

【開學特輯】20分鐘速整返學午餐飯盒 陳倩揚聯乘營養師教煮2款百搭食譜

行畢業禮

轉眼她已經畢業，日前在社交網晒出多張畢業照，並表示「20年後再踏畢業禮舞台」，穿上畢業袍的她，興奮地拿着證書合照，之後她更為學生代表致畢業辭，相信其成績優秀才能成為代表。

雖然倩揚沒有晒與家人合照，惟拿着一大束鮮花，似乎是家人送的心意。

相隔多年在再次踏上畢業台，倩揚感觸良多發文表示：

「4個學期嘅學習旅程告一段落

喺每階段嘅成長路上

遇見嘅每人每事

無論正面負面 學懂看開看透

都係成就今天嘅一大步

相隔差唔多20年再踏畢業禮舞台

內心充滿感恩與感動

背後所盛載嘅愛與支持

比從前更完整更有力量

感謝大家一路走來嘅陪伴

希望我能夠繼續裝備各種智慧

迎接未來未知嘅挑戰」

▲ 陳倩揚畢業喇！

她感嘆時間逝去：

「20年前的畢業禮

只能青澀的憑衝勁幻想將來

20年後

從台上看到「『從前幻想的晝面』」

一步一步實踐中

除了感動還有一點感慨

希望時間可以走慢點...」



▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5